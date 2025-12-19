Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La roca sagrada de los Shoshone: un regreso esperado y cargado de historia con antiguos petroglifos

El esfuerzo de repatriación, que inició en 2011, culminó este mes en Utah

19 de diciembre de 2025 - 8:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta foto proporcionada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días muestra una gran roca con petroglifos creados por los antepasados de la Banda del Noroeste de la Nación Shoshone, 8 de diciembre de 2025, en Tremonton, Utah. (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días vía AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tremonton, Utah - Una gran roca con petroglifos creada hace más de 1,000 años por los antepasados de la Banda del Noroeste de la Nación Shoshone está finalmente de vuelta a casa en las montañas del norte de Utah.

El esfuerzo de repatriación, que comenzó en 2011, culminó a principios de este mes cuando la roca sagrada fue transportada por aire a su ubicación original después de ser liberada de una losa de hormigón frente a una casa de reuniones de la iglesia en la comunidad de Tremonton, a unas 80 millas (129 kilómetros) al norte de Salt Lake City.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dijo en un comunicado el miércoles que los historiadores y conservadores que trabajan en su nombre se asociaron con la tribu y el estado para retirar y limpiar cuidadosamente la roca de 2,500 libras (1.134 kilogramos). En el proceso se utilizaron sierras, cinceles y, finalmente, jabón y agua para eliminar años de crecimiento de líquenes de los petroglifos.

Para Brad Parry, vicepresidente de la tribu, fue emocionante ver cómo la roca volvía a la escarpada ladera para unirse a otras rocas cubiertas de petroglifos. Según Parry, se trata de un lugar espiritual donde los antepasados Shoshone se reunían para acampar y cazar.

Parry dijo que la repatriación fue como colocar la pieza de un rompecabezas en su sitio.

“Nuestra historia está muy fracturada por muchas cosas que nos han ocurrido”, declaró. “Que ahora salgan a la luz estas cosas positivas es reconstruir nuestra historia. Y no puedo exagerarlo”.

La gente cuenta distintas versiones de cómo llegó la roca a la iglesia hace unos 80 años. Las historias cuentan que un grupo de personas cargó la pesada roca en una camioneta y la transportó a la ciudad.

Según Ryan Saltzgiver, conservador de lugares históricos del Departamento de Historia de la Iglesia, es un misterio por qué la trajeron a la iglesia. Durante décadas estuvo en el exterior del edificio, primero cerca del asta de la bandera y después en el lado norte. La iglesia compartió unas fotos granuladas en blanco y negro en las que se veía la roca.

David Bolingbroke, historiador de investigación y divulgación del Departamento de Historia de la Iglesia, dijo que es probable que la roca se colocara en la capilla no por malicia, sino por falta de comprensión adecuada.

En 2011, arqueólogos aficionados utilizaron un estudio de arte rupestre de 1937 para identificar y rastrear el origen de la roca.

“Llevamos trabajando desde entonces en conseguir que todo se alinee para poder mover la piedra”, dijo Saltzgiver.

La Oficina de Conservación Histórica del Estado de Utah ayudó a reunir a los socios, y la iglesia trabajó con la tribu para ultimar un plan de conservación y repatriación. Saltzgiver afirmó que la Iglesia tiene la obligación moral y ética de cuidar los objetos que están en su posesión, así como la responsabilidad de devolver los objetos sagrados a sus legítimos propietarios.

Una vez extraída la roca de su base de hormigón, se llevó a Provo, donde los conservadores del Midwest Art Conservation Center utilizaron herramientas de bambú y plástico para eliminar el liquen sin alterar la pátina original.

Tras transportar la roca en camión hasta un lugar cercano a la frontera entre Utah e Idaho, se utilizó un helicóptero para colocarla en su sitio. Las autoridades no revelaron el lugar exacto para garantizar su seguridad.

Para celebrar el regreso, el líder espiritual de la tribu, Ríos Pacheco, ofreció una bendición en shoshoni, la lengua hablada por la tribu.

Estados UnidosUtahIglesia CatólicaCreencias religiosas
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
