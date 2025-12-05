Llamadas de emergencia tras inundaciones en Texas revelan súplicas caóticas y desesperadas

Kerrville, Texas— En un instante, voces frenéticas abrumaron a los dos operadores de emergencias del condado que estaban de servicio en la región montañosa de Texas mientras las catastróficas inundaciones inundaban cabañas y campamentos juveniles a lo largo del río Guadalupe.

Un bombero se aferraba a un árbol y vio cómo la corriente arrastraba a su esposa. Una familia atravesaba el techo con la esperanza de ser rescatada. Una mujer llamaba desde un campamento femenino, con las aguas arremolinándose y sin saber cómo escapar.

Sus súplicas, presas del pánico, se encontraban entre las más de 400 llamadas de auxilio en todo el condado de Kerr el verano pasado, cuando se produjeron inundaciones inimaginables durante la noche del 4 de julio, según grabaciones de las llamadas publicadas el viernes.

“El agua está subiendo rapidísimo, no podemos salir de nuestra cabaña”, le dijo un monitor del campamento a un operador por encima de los gritos de las campistas de fondo. “No podemos salir de nuestra cabaña, ¿cómo llegamos a los botes?”

PUBLICIDAD

Sorprendentemente, todos en la cabaña y el resto de los campistas del Campamento La Junta fueron rescatados.

Las inundaciones causaron la muerte de al menos 136 personas en todo el estado durante el fin de semana festivo, incluyendo 117 solo en el condado de Kerr. La mayoría eran de Texas, pero otros provenían de Alabama, California y Florida, según una lista publicada por las autoridades del condado.

Una mujer pidió ayuda cuando el agua se acercó a su casa cerca de Camp Mystic, un campamento de verano para niñas con un siglo de antigüedad, donde murieron 25 campistas y dos consejeras adolescentes.

“Estamos bien, pero vivimos a una milla de Camp Mystic y dos niñas pequeñas bajaron por el río. Ya las encontramos, pero no estoy segura de cuántas más hay por ahí”, dijo con voz temblorosa.

Un portavoz de los padres de las niñas y de las consejeras que murieron en Camp Mystic se negó a hacer comentarios sobre la publicación de las grabaciones.

1 / 16 | Crónica de una catástrofe: así transcurrieron las primeras horas de la fatal inundación en Texas. Las inundaciones del fin de semana del 4 de julio en Texas causaron la muerte de al menos 135 personas. - The Associated Press 1 / 16 Crónica de una catástrofe: así transcurrieron las primeras horas de la fatal inundación en Texas Las inundaciones del fin de semana del 4 de julio en Texas causaron la muerte de al menos 135 personas. The Associated Press Compartir

Llamadas provenían de personas en tejados y árboles

Muchos residentes de la región montañosa de Texas, gravemente afectada, afirman que fueron sorprendidos y no recibieron ninguna advertencia cuando las inundaciones desbordaron el río Guadalupe. Los líderes del condado de Kerr han sido objeto de escrutinio sobre si actuaron lo suficiente de inmediato. Dos funcionarios informaron a legisladores texanos este verano que estaban dormidos durante las primeras horas de la inundación, y un tercero se encontraba fuera de la ciudad.

Utilizando grabaciones de comunicaciones de los servicios de emergencia, alertas del servicio meteorológico, videos de sobrevivientes y testimonios oficiales, The Associated Press recopiló una cronología del caótico esfuerzo de rescate. AP fue uno de los medios que presentó solicitudes de información pública para que se publicaran las grabaciones de las llamadas al Sistema de Emergencia 9-1-1.

PUBLICIDAD

Muchas personas fueron rescatadas por embarcaciones y vehículos de emergencia. Algunos sobrevivientes fueron encontrados en árboles y tejados.

Sin embargo, algunas de las llamadas publicadas el viernes provinieron de personas que no sobrevivieron, dijo el jefe de policía de Kerrville, Chris McCall, quien advirtió que el audio es inquietante.

“El árbol en el que estoy se está empezando a inclinar y se va a caer. ¿Hay algún helicóptero cerca?”, le dijo tranquilamente Bradley Perry, bombero, a un operador, añadiendo que vio a su esposa, Tina, y su autocaravana arrastrados por la corriente.

“Probablemente me queden unos cinco minutos”, dijo.

Bradley Perry no sobrevivió. Su esposa fue encontrada más tarde aferrada a un árbol, aún con vida.

Subiendo cada vez más alto para sobrevivir

En otra llamada desgarradora, una mujer que se alojaba en una comunidad de cabañas junto al río informó a un operador que el agua estaba inundando su edificio.

“Nos estamos inundando, y hay gente en cabañas a las que no podemos acceder”, dijo. “Estamos inundando casi hasta arriba”.

La persona que llama habla despacio y con calma. Se escuchan de fondo las débiles voces de lo que parecen niños.

Algunas personas volvieron a llamar varias veces, subiendo cada vez más alto en las casas para avisar a los rescatistas dónde estaban y que su situación se estaba agravando. Las familias llamaron desde segundos pisos, luego áticos y luego desde los techos, a veces en el transcurso de 30 o 40 minutos, revelando la velocidad y la altura de las aguas.

PUBLICIDAD

Las grabaciones del 9-1-1 muestran que familiares y amigos que estaban fuera del desastre y quienes lograron ponerse a salvo llamaron para pedir ayuda a sus seres queridos atrapados en la inundación.

Una mujer contó que un amigo, un anciano, estaba atrapado en su casa con el agua hasta la cabeza. Se dio cuenta de que su teléfono se había cortado mientras intentaba transmitir instrucciones de un operador del 9-1-1.

1 / 15 | Inundaciones fatales en Texas: continúan las labores de rescate en medio de la destrucción. Personal trabaja para retirar escombros del puente Cade Loop, en Ingram, el cual sufrió daños tras el desborde del río Guadalupe. - The Associated Press 1 / 15 Inundaciones fatales en Texas: continúan las labores de rescate en medio de la destrucción Personal trabaja para retirar escombros del puente Cade Loop, en Ingram, el cual sufrió daños tras el desborde del río Guadalupe. The Associated Press Compartir

Ofrecieron consejos y consuelo

Abrumados por las interminables llamadas, los operadores intentaron consolar a los que llamaban, presas del pánico, pero se vieron obligados a pasar a la siguiente. Aconsejaron a muchos de los atrapados que subieran a sus tejados o corrieran a terrenos más altos. En algunas llamadas, se oían gritos de niños de fondo.

“Hay agua por todas partes, no podemos movernos. Estamos arriba, en una habitación, y el agua está subiendo”, dijo una mujer que llamó desde Camp Mystic.

La misma mujer volvió a llamar más tarde.

“¿Cómo llegamos al tejado si el agua está tan alta?”, preguntó. “¿Ya pueden enviar a alguien? ¿Con los botes?”.

Preguntó al operador cuándo llegaría la ayuda.