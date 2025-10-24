Lo que se sabe sobre fatal estallido en planta de explosivos en Tennessee

Nashville — Las autoridades planean dar una actualización el viernes sobre la masiva explosión en Tennessee que cobró la vida de 16 personas a principios de este mes en una planta de explosivos, donde una investigación minuciosa y en curso aún no ha determinado la causa de la explosión.

La explosión, ocurrida el 10 de octubre en la planta de Accurate Energetic Systems, se cobró la vida de personas de entre 21 y 60 años. Las autoridades han dicho que la Oficina de Investigación de Tennessee ha identificado positivamente a 14 de las 16 víctimas utilizando la tecnología de “ADN rápido”.

Aún no ha habido un anuncio sobre qué materiales específicos explotaron o qué encendió la explosión. La investigación implica búsquedas delicadas tanto de restos de víctimas como de cualquier material peligroso que deba ser desactivado.

Bridgette Mason, portavoz de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, dijo que la conferencia de prensa del viernes incluirá “una discusión sobre el trabajo que se ha realizado hasta ahora y alguna información sobre el avance de la investigación”. La causa no ha sido determinada, dijo Mason.

PUBLICIDAD

La familia de una víctima ya ha demandado por la muerte de su ser querido, y algunos bufetes de abogados han publicado recursos en línea para los familiares de los fallecidos.

¿Qué pasó en Accurate Energetic Systems?

La explosión inicial se sintió a más de 32 kilómetros, dejando un montón de metal retorcido y carbonizado y vehículos quemados en la planta. Las autoridades dijeron que no hubo sobrevivientes y que algunas pruebas podrían estar esparcidas por kilómetros.

El complejo de 526 hectáreas de la compañía, ubicado en una zona boscosa del centro de Tennessee, se compone de ocho edificios de producción especializados diferentes y un laboratorio. Se extiende a ambos lados de la línea del condado de Hickman y Humphreys en Bucksnort, a unos 97 kilómetros al suroeste de Nashville.

Los clientes de la compañía incluyen las industrias aeroespacial, de defensa, demolición y minería.

Según los registros públicos, ha recibido numerosos contratos militares, principalmente del Ejército y la Marina de los Estados Unidos, para suministrar diferentes tipos de municiones y explosivos. Los productos van desde explosivos a granel hasta minas terrestres y pequeñas cargas de ruptura, incluido el C4.

La compañía, conocida desde hace mucho tiempo en la zona, emplea a unas 150 personas, según el Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario de Tennessee. Tiene su sede en la cercana McEwen.

El director ejecutivo de Accurate Energetic Systems, Wendell Stinson, dijo en un comunicado en el sitio web de la compañía que está “ayudando a los investigadores en todo lo posible” y que sus funcionarios “mantienen altos estándares de la industria y tienen revisiones periódicas por parte de los reguladores estatales y federales”.

PUBLICIDAD

La compañía ha iniciado un fondo con una fundación comunitaria local para ayudar a solicitar donaciones para las familias afectadas.

Demanda presentada por la explosión de Tennessee

La semana pasada, se presentó una demanda en la corte estatal en nombre de la hija de 9 años de Jeremy Moore, quien murió en la explosión.

La demanda legal fue presentada contra AAC Investments, LLC, que es una compañía estrechamente vinculada a Accurate Energetic Systems. La demanda alega que AAC era el propietario, operador y administrador de la fábrica y que la explosión ocurrió porque AAC no mantuvo una “fábrica razonablemente segura” para el trabajo con explosivos.

Moore, de 37 años, apreciaba pasar tiempo y apoyar a su hija en las porras, el softbol o cualquier aventura que ella quisiera hacer, dice su obituario.

Lee Coleman, el abogado de la familia de Moore, dijo que la demanda podría ser enmendada una vez que haya más detalles disponibles, y que se podrían agregar demandados adicionales.