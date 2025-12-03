Opinión
Los Ángeles avanza ordenanza que prohíbe a agentes policiales y de ICE utilizar máscaras

La iniciativa también exige que los agentes porten identificaciones con sus nombres y la agencia a la que pertenecen

3 de diciembre de 2025 - 8:21 PM

La medida prohíbe a todos los miembros de las fuerzas del orden, incluidos los alguaciles del condado de Los Ángeles, agentes estatales y federales, usar máscaras al interactuar con el público mientras trabajan en las áreas no incorporadas del condado. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votó este martes a favor de una ordenanza que prohíbe a las fuerzas del orden, incluidos los agentes migratorios, usar máscaras o ocultar su identidad al realizar operaciones policiales en el condado.

La ordenanza, aprobada por unanimidad, necesita una votación más que se llevará a cabo la próxima semana.

La medida prohíbe a todos los miembros de las fuerzas del orden, incluidos los alguaciles del condado de Los Ángeles, agentes estatales y federales, usar máscaras al interactuar con el público mientras trabajan en las áreas no incorporadas del condado.

La iniciativa también exige que los agentes porten identificaciones con sus nombres y la agencia a la que pertenecen.

La supervisora Janice Hahn, coautora de la medida, se refirió a las redadas migratorias de junio pasado en la que los agentes federales “ocultaros sus rostros y se negaron a usar insignias”.

“Suben a personas a furgonetas sin distintivos a punta de pistola y luego se preguntan por qué la gente se resiste al arresto. Declaramos sin lugar a dudas que, en el condado de Los Ángeles, la policía no oculta su rostro”, agregó.

En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).Miles de manifestantes tomaron las calles en respuesta al extraordinario despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump, bloqueando una de las principales autopistas y prendiendo fuego a vehículos autónomos mientras las fuerzas policiales intentaban controlar a la multitud con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas de aturdimiento.Gran parte del grupo luego se movilizó para bloquear el tráfico en la autopista 101 hasta que agentes de la Patrulla de Caminos de California se retiraron del lugar a última hora de la tarde.
1 / 9 | Arde Los Ángeles: así se vio el tercer día de protestas en defensa de los inmigrantes. En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). - Eric Thayer

Se establecieron excepciones para agentes que usen máscaras médicas, equipos tácticos y participen en operaciones encubiertas activas.

Lo más seguro es que la ordenanza pase la próxima votación, para entrar en vigor 30 días después.

La ordenanza se une a la ley SB 627, firmada en octubre pasado por el gobernador Gavin Newsom, que prohíbe a las fuerzas del orden federales y locales, incluyendo al ICE, el uso de pasamontañas y máscaras extremas similares en el estado.

Esta nueva ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Newsom ya había firmado la ley SB 805 que exige a los agentes mostrar visiblemente al público una identificación que incluya la agencia a la que pertenecen y un nombre o número de placa cuando realicen sus tareas.

Estas dos últimas leyes han sido tajantemente rechazadas por la Casa Blanca bajo el argumento que ponen en riesgo a sus fuerzas federales.

