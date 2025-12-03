Los Ángeles avanza ordenanza que prohíbe a agentes policiales y de ICE utilizar máscaras
La iniciativa también exige que los agentes porten identificaciones con sus nombres y la agencia a la que pertenecen
3 de diciembre de 2025 - 8:21 PM
La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles votó este martes a favor de una ordenanza que prohíbe a las fuerzas del orden, incluidos los agentes migratorios, usar máscaras o ocultar su identidad al realizar operaciones policiales en el condado.
La ordenanza, aprobada por unanimidad, necesita una votación más que se llevará a cabo la próxima semana.
La medida prohíbe a todos los miembros de las fuerzas del orden, incluidos los alguaciles del condado de Los Ángeles, agentes estatales y federales, usar máscaras al interactuar con el público mientras trabajan en las áreas no incorporadas del condado.
La supervisora Janice Hahn, coautora de la medida, se refirió a las redadas migratorias de junio pasado en la que los agentes federales “ocultaros sus rostros y se negaron a usar insignias”.
“Suben a personas a furgonetas sin distintivos a punta de pistola y luego se preguntan por qué la gente se resiste al arresto. Declaramos sin lugar a dudas que, en el condado de Los Ángeles, la policía no oculta su rostro”, agregó.
Se establecieron excepciones para agentes que usen máscaras médicas, equipos tácticos y participen en operaciones encubiertas activas.
Lo más seguro es que la ordenanza pase la próxima votación, para entrar en vigor 30 días después.
La ordenanza se une a la ley SB 627, firmada en octubre pasado por el gobernador Gavin Newsom, que prohíbe a las fuerzas del orden federales y locales, incluyendo al ICE, el uso de pasamontañas y máscaras extremas similares en el estado.
Esta nueva ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Newsom ya había firmado la ley SB 805 que exige a los agentes mostrar visiblemente al público una identificación que incluya la agencia a la que pertenecen y un nombre o número de placa cuando realicen sus tareas.
Estas dos últimas leyes han sido tajantemente rechazadas por la Casa Blanca bajo el argumento que ponen en riesgo a sus fuerzas federales.
