Los datos muestran un repunte de los accidentes de aviones militares en 2024

El número de accidentes graves con aviones militares se disparó en 2024, según muestran cifras internas del Pentágono, y una serie de percances de aviación de alto perfil con muertes y la pérdida de aviones en 2025 sugieren que la preocupante tendencia puede continuar.

En todo el ejército, el índice de accidentes graves por cada 100,000 horas de vuelo aumentó un 55% en el ejercicio presupuestario de 2024 en comparación con cuatro años antes. El Cuerpo de Marines registró el mayor aumento, casi triplicando su tasa en el mismo periodo.

Los datos, hechos públicos por el Departamento de Defensa al Congreso y facilitados en exclusiva a The Associated Press, hacen un seguimiento de los percances de clase A, los accidentes más graves, que provocan la muerte o una incapacidad permanente total.

Un experto en aviación señaló que es poco probable que el empeoramiento de las tendencias sea el resultado de un único factor, sino más bien el reflejo de múltiples problemas menores que se acumulan para crear una cultura de inseguridad. Estos problemas incluyen el aumento de las exigencias operativas, aeronaves más arriesgadas como el V-22 Osprey e interrupciones como la pandemia COVID-19, que provocó una reducción significativa del tiempo de vuelo en todo el ejército.

Pero el creciente número de accidentes graves hace que algunos congresistas busquen respuestas.

Los datos fueron facilitados a la senadora demócrata por Massachusetts Elizabeth Warren en enero, después de que su oficina solicitara las cifras tras una serie de percances mortales en los que se vieron implicados los aviones de rotor basculante V-22 Osprey. La oficina de Warren facilitó los datos a AP, que los revisó de forma independiente.

Las estadísticas cubren la totalidad de los ejercicios presupuestarios 2020-2023 y, a continuación, los 10 primeros meses del ejercicio presupuestario 2024, hasta el 31 de julio. En esos 10 meses del año pasado, murieron 25 militares y empleados civiles del Departamento de Defensa y se destruyeron 14 aeronaves.

“Estos índices de accidentes son increíblemente preocupantes y exigen que se tomen medidas”, declaró Warren a la AP en un comunicado enviado por correo electrónico. Dijo que los cambios legislativos para hacer más accesibles los informes de accidentes “son desesperadamente necesarios para que el Congreso pueda entender las causas profundas de estos accidentes para salvar vidas de los miembros del servicio.”

Varias aeronaves militares han sido especialmente propensas a estrellarse.

El Osprey, que vuela como un avión pero se transforma para aterrizar como un helicóptero, ha sido uno de los aviones más peligrosos, como ha informado ampliamente AP.

Además, los nuevos datos del Departamento de Defensa muestran que el helicóptero Apache tuvo cerca de 4,5 veces la tasa de accidentes de clase A más graves durante el ejercicio presupuestario 2024 en comparación con cuatro años antes. El avión de transporte C-130, uno de los caballos de batalla de las fuerzas armadas, casi duplicó su tasa durante el mismo periodo, incluso cuando los años intermedios fueron más seguros.

El Pentágono, al ser preguntado por estas tendencias, no respondió inmediatamente.

Los datos de la Armada sobre sus propios accidentes de aviación muestran un notable aumento este año. El Mando de Seguridad Naval informó de ocho percances de aviación de clase A en 2024. En 2025, ese total se ha disparado a 14.

John Nance, experto en aviación y antiguo piloto militar, afirma que las exigencias cada vez mayores a las que se ven sometidos los pilotos militares son probablemente una de las principales causas del creciente número de accidentes.

“Tanto si hablamos del final de Afganistán, como si hablamos de los despliegues en Yibuti, o de las idas y venidas a través de Arabia Saudí para llegar a los Emiratos, creo que a medida que aumente el ritmo (de las operaciones militares), aumentarán los percances”, afirmó Nance.

Este año se han producido una serie de accidentes.

Aunque los datos no se prolongan hasta 2025, este año se han producido múltiples percances aéreos de gran repercusión, entre ellos una avalancha de portaaviones en alta mar y la colisión entre un helicóptero del Ejército y un avión de pasajeros sobre Washington D.C. en enero, en la que murieron 67 personas.

Las investigaciones descubrieron que el altímetro del helicóptero Black Hawk estaba roto, que había problemas con las gafas de visión nocturna del piloto militar y que la Administración Federal de Aviación no atendió las advertencias sobre los peligros que presentaban los helicópteros en los alrededores del aeropuerto de Washington.

A diferencia de sus homólogos civiles, los aviadores militares se enfrentan a mucha menos previsibilidad y rutina cuando vuelan, dijo Nance.

“Los comandantes de las aeronaves... toman decisiones con la mejor información de que disponen, pero en el impulso del momento, y hay un nivel de incertidumbre y un nivel de imprevisibilidad que está muy por encima de lo que experimentan las líneas aéreas comerciales”, dijo.

En primavera, el portaaviones USS Harry S. Truman de la Armada perdió dos cazas F/A-18 Super Hornet en el lapso de unas pocas semanas: uno por un mal aterrizaje y otro que resbaló de la cubierta del buque y cayó al mar.

En diciembre de 2024, el crucero de misiles guiados USS Gettysburg derribó por error un F/A-18 del portaaviones.

En ninguno de estos episodios murieron aviadores. La Armada no ha hecho públicos los resultados de las investigaciones sobre las causas de estos percances.

Más recientemente, cuatro soldados del ejército estadounidense que formaban parte de un equipo de élite que realiza misiones nocturnas murieron cuando su helicóptero Black Hawk se estrelló cerca de una base militar en el estado de Washington mientras realizaban una misión de entrenamiento en septiembre.

En octubre, un caza y un helicóptero del portaaviones USS Nimitz se estrellaron en el Mar de China Meridional con 30 minutos de diferencia, aunque no hubo víctimas.

Nance no descartó la posibilidad de que este repunte de los percances sea el efecto descendente de la pandemia de COVID-19, cuando los pilotos militares tenían mucho menos tiempo de vuelo.

“El margen de seguridad se ve afectado por un millón de cosas”, afirma Nance. Algunas cosas tienen un impacto mínimo y otras son importantes". Según él, la pandemia “tuvo un gran impacto en las capacidades operativas”.

La oficina de Warren pide ahora al Pentágono cifras más detalladas sobre percances aéreos y durante un periodo de tiempo más largo, de 2019 a 2025, según una solicitud enviada al Pentágono y revisada por AP. La solicitud incluye preguntas sobre los percances de clase A, pero pide también datos sobre los percances menos graves de clase B y C.