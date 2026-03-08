Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Mamdani calificó de “reprobable” el lanzamiento de artefactos sospechosos en su residencia

Los agentes hallaron dos dispositivos, uno de ellos con una mecha encendida y envuelto en cinta adhesiva

8 de marzo de 2026 - 2:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La policía antidisturbios intenta dispersar a la multitud frente a la residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. El evento antimusulmán fue organizado por Jake Lang, quien fue uno de los agitadores indultados después de que irrumpieran ilegalmente en el Capitolio de Washington DC el 6 de enero de 2021. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó este domingo de “reprobable” y “un ataque a los valores de la ciudad” el lanzamiento de dos artefactos sospechosos frente a su residencia oficial, la Gracie Mansion, durante una manifestación de extrema derecha con tintes antimusulmanes.

A través de un comunicado oficial, el primer alcalde musulmán en la historia de la urbe neoyorquina denunció que la protesta, organizada por el agitador de extrema derecha Jake Lang, estuvo “enraizada en el fanatismo y el racismo”.

“Este tipo de odio no tiene cabida en la ciudad de Nueva York. Es una afrenta a nuestra unidad”, afirmó el alcalde, quien además calificó de “perturbador” el uso de dispositivos con potencial explosivo para intentar herir a los ciudadanos.

Los hechos ocurrieron el sábado durante una tensa jornada en la que coincidieron la protesta antimusulmana de Lang y una contraprotesta en apoyo a la comunidad islámica, coincidiendo con el mes sagrado del Ramadán.

Según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), los agentes hallaron dos dispositivos, uno de ellos con una mecha encendida y envuelto en cinta adhesiva, lo que provocó escenas de pánico y la evacuación de decenas de personas cuando comenzó a salir humo de uno de los objetos.

Aunque los reportes iniciales sugerían que se trataba de “bombas de clavos”, la NYPD desmintió esa información tras trasladar los objetos a una zona segura en El Bronx para su análisis y posterior destrucción.

Mamdani aprovechó su mensaje para agradecer la labor de los agentes de policía, quienes, según sus palabras, “corrieron hacia el peligro sin vacilar”.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la detención de seis personas, dos de ellas vinculadas directamente con el lanzamiento de los objetos.

Tags
Nueva YorkBreaking News Zohran Mamdani
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 8 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: