Marco Rubio busca disipar temores en Islandia tras polémicos mensajes de Donald Trump

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, intentó tranquilizar el martes a Islandia al afirmar que el Gobierno del presidente Donald Trump no pretende apoderarse de la isla, sino que comparte su preocupación por la seguridad en el Ártico.

Rubio elogió el papel de la diplomacia en la resolución de conflictos al iniciar una gira por tres países aliados de la OTAN en la capital de Islandia, donde ha ido aumentando la inquietud por el enfoque, a menudo brusco y en ocasiones grosero, del Gobierno republicano hacia sus amigos y socios tradicionales.

Rubio, cuya gira incluirá Grecia y Portugal, se reunió el martes con la ministra de Asuntos Exteriores de Islandia, Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir, en la Casa Hofdi de Reikiavik, el lugar donde se celebró la cumbre de 1986 entre el presidente Ronald Reagan y el líder soviético Mijaíl Gorbachov, considerada por muchos como el inicio del fin de la Guerra Fría.

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“Esta casa simboliza el papel de la diplomacia a la hora de poner fin a la Guerra Fría y derrotar al comunismo”, publicó Rubio en las redes sociales tras las conversaciones, que tuvieron lugar apenas unos días antes del 40.º aniversario de aquella reunión histórica.

Tanto Rubio como Gunnarsdóttir restaron importancia a las diferencias entre los aliados y señalaron que ambos países estaban comprometidos a profundizar y ampliar los vínculos militares y comerciales. Rubio dejó claro que Estados Unidos no haría nada en Islandia sin el consentimiento del Gobierno nacional.

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“Estaríamos dispuestos a mantener esas conversaciones para ver qué podemos hacer juntos”, afirmó, al tiempo que señaló que Estados Unidos mantuvo durante décadas una presencia militar permanente en Islandia hasta 2006, cuando el cambio de prioridades le llevó a cerrar su base de Keflavik, a las afueras de Reikiavik. Señaló que las prioridades han vuelto a cambiar.

Y se esforzó por elogiar a Islandia: “Sentimos un enorme respeto por este pueblo. Respetamos al país por el papel que desempeña, y lo ha hecho desde hace muchísimo tiempo”, afirmó.

La inquietud de Islandia persiste

Islandia ha mostrado su inquietud por las intenciones de Trump respecto al país tras la publicación de un mapa en el que se veían los colores de la bandera de Estados Unidos extendiéndose por toda América del Norte y llegando hasta Islandia y Groenlandia. La inquietud ha persistido a pesar del acuerdo alcanzado el mes pasado para aumentar la presencia estadounidense en el territorio danés vecino de Groenlandia, lo que parece haber puesto fin a la anterior exigencia de Trump de hacerse con el territorio.

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Pero el martes, tras las conversaciones de Rubio con Gunnarsdóttir y con la primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, esas tensiones parecían estar remitiendo.

Gunnarsdóttir afirmó que el asunto se había resuelto en gran medida, aunque no del todo. “Seguimos centrados en el futuro”, señaló. Rubio, por su parte, indicó que no se encontraba en Islandia para hablar de publicaciones en redes sociales. “Todo es muy positivo”, afirmó.

Rubio destaca las “prioridades compartidas”

Antes de salir de Washington el lunes, Rubio declaró que el objetivo de la visita es “impulsar nuestras prioridades comunes: un Ártico seguro, vínculos comerciales y energéticos más sólidos y una cooperación más estrecha en materia de defensa”. No dio indicios de tensiones con la isla que, aunque es miembro de la OTAN, no cuenta con un ejército permanente.

El incidente del mapa, sin embargo, alarmó a los islandeses y, en respuesta, Gunnarsdóttir convocó al embajador estadounidense Billy Long a una reunión en la que dejó claro que la publicación era inaceptable.

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Islandia, situada a solo 290 kilómetros (180 millas) de Groenlandia, ya se encontraba en estado de alerta después de que Trump mencionara por error a ese país cuatro veces mientras hablaba de Groenlandia.

Polémicas en torno a los embajadores estadounidenses

Long, un llamativo excongresista de Misuri, exdirector del servicio de impuestos y subastador profesional, también ha causado revuelo en Islandia. Antes de asumir su cargo en agosto, miles de islandeses firmaron una petición para instar a la primera ministra a rechazarlo, después de que a principios de este año bromease diciendo que Islandia debería ser el 52.º estado de Estados Unidos y que él debería ser su gobernador. Desde entonces se ha disculpado por el comentario.

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Long no es el primer embajador de Trump en Islandia que ha suscitado polémica. Durante el primer mandato de Trump, el embajador Jeffrey Ross Gunter dejó atónitos a los habitantes de Reikiavik, una ciudad relativamente libre de delincuencia, al solicitar la contratación de guardaespaldas armados, lo que provocó quejas.

En la próxima visita de Rubio a Atenas, podría verse envuelto en otra polémica relacionada con un embajador. El diputado Gregory Meeks, demócrata por Nueva York y miembro de mayor rango de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, anunció la semana pasada que investigará las acusaciones de conducta inapropiada por parte de la embajadora en Grecia, Kimberly Guilfoyle.

En una carta dirigida a Rubio, Meeks afirmó que quería respuestas tras las acusaciones publicadas el mes pasado por The Wall Street Journal y que solicitaría la destitución de Guilfoyle si el comportamiento descrito en el artículo periodístico resultaba cierto.

El Journal informó de que Guilfoyle dijo a los invitados en una recepción que Estados Unidos podría socavar al Gobierno griego si así lo decidiera, promovió los intereses comerciales de una empresa griega y permitió que su lobista asistiera a reuniones diplomáticas privadas.

Algunos partidos de la oposición griega han solicitado que se investiguen las acusaciones, pero no está claro si el asunto seguirá adelante.

Guilfoyle, expresentadora de Fox News Channel y exfiscal de California, que en su momento estuvo comprometida con un hijo de Trump, ha negado cualquier irregularidad, y Rubio la ha defendido en otras ocasiones.

“Guilfoyle —insistió Rubio tras la publicación del artículo del Journal— ha sido una gran defensora de la agenda del presidente en Grecia y en toda Europa”. Afirmó que tanto él como Trump valoran enormemente el “trabajo y el liderazgo fundamentales” de la embajadora, sobre todo en materia energética.