6 de septiembre de 2025
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Metal radiactivo en Indonesia podría estar vinculado a camarones importados a Estados Unidos

La detección del contaminante obligó a las autoridades a retirar inmediatamente del mercado el producto

6 de septiembre de 2025 - 9:55 PM

Esta combinación de fotos proporcionadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos el jueves 28 de agosto de 2025 muestra las etiquetas de camarones pelados y sin cola medianos cocidos Kroger Mercado retirados por AquaStar USA Corp. de Seattle. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El metal contaminado en un sitio industrial de Indonesia podría ser la fuente del material radiactivo que dio pie al retiro de camarones congelados en Estados Unidos, aseguran funcionarios internacionales de seguridad nuclear, mientras se realizan esfuerzos para detener más exportaciones.

El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo el viernes que los funcionarios están en “contacto constante” con los reguladores nucleares indonesios que han detectado Cesio-137, un isótopo radiactivo, en una planta de procesamiento que envió miles de toneladas de camarón a Estados Unidos.

“La información preliminar indica que puede haberse originado de actividades en una instalación de fundición de metal en el mismo sitio industrial o de la eliminación de chatarra en otras áreas del sitio”, comentó Fredrik Dahl, portavoz del OIEA, en un correo electrónico.

No se han enviado investigadores estadounidenses al sitio en Serang, al oeste de Yakarta, dijeron funcionarios de Estados Unidos.

Mientras tanto, la empresa que exportó los camarones, PT Bahari Makmur Sejati, también conocida como BMS Foods, ha retirado más de 300 contenedores de carga que ya estaban en camino a Estados Unidos, dijo Dahl.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió el mes pasado que se detectó Cesio-137 en contenedores de carga enviados a cuatro puertos estadounidenses y en una muestra de camarones congelados importados. Eso provocó múltiples retiros de camarones vendidos en Walmart, Kroger y otras tiendas.

Esta foto, proporcionada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. el jueves 28 de agosto de 2025, muestra el empaque de los camarones cocidos medianos pelados sin cola Kroger Mercado, retirados del mercado por AquaStar USA Corp. de Seattle. (FDA vía AP)
Esta foto, proporcionada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. el jueves 28 de agosto de 2025, muestra el empaque de los camarones cocidos medianos pelados sin cola Kroger Mercado, retirados del mercado por AquaStar USA Corp. de Seattle. (FDA vía AP) (The Associated Press)

Esta semana, Tampa Maid Foods LLC, de Florida, emitió retiros adicionales para camarones empanizados vendidos bajo las marcas Admiral of the Fleet, Portico Seafood Classic y otras etiquetas.

Ninguno de los camarones que activaron alertas o dieron positivo por Cesio-137 fue puesto a la venta al público, afirmó la FDA. Pero otros cargamentos enviados a las tiendas pueden haber sido procesados bajo condiciones que permitieron que los productos se contaminaran, dijo la agencia.

El riesgo parece ser pequeño, pero los camarones podrían representar una “preocupación potencial para la salud” para las personas expuestas a bajos niveles de Cesio-137 con el tiempo, dijeron funcionarios de la FDA.

La FDA emitió una alerta de importación para los camarones de BMS Foods para detener la entrada de los productos en Estados Unidos.

La empresa envió alrededor de 12 millones de libras de camarones a los puertos estadounidenses en Los Ángeles, Houston, Miami y Savannah, Georgia, en julio y agosto, según registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) obtenidos por Import Genius, una empresa de análisis de datos comerciales.

Funcionarios de la CPB alertaron a la FDA sobre la posible contaminación radiactiva de múltiples contenedores. La Administración Nacional de Seguridad Nuclear ha enviado equipos de emergencia para “aislar y determinar la extensión de la contaminación por Cesio-137”, dijo un portavoz del Departamento de Energía de Estados Unidos.

El nivel de Cesio-137 detectado en los camarones congelados fue de aproximadamente 68 bequereles por kilogramo. Eso está muy por debajo del nivel de 1,200 bequereles por kilogramo establecido por la FDA que podría desencadenar la necesidad de protecciones de salud.

Aun así, es inusual ver esa concentración de Cesio-137 en camarones, dijo Steve Biegalski, experto en medicina nuclear del Instituto de Tecnología de Georgia.

Es posible que la contaminación haya provenido del reciclaje de equipos médicos antiguos que contenían Cesio-137, dijo Biegalski. El material se ha utilizado en dispositivos médicos para reducir la contaminación sanguínea y tratar el cáncer, por ejemplo.

Cuando dicho equipo ya no es útil, puede ser reciclado. Pero si el Cesio-137 no se elimina adecuadamente, el material radiactivo puede liberarse al medio ambiente.

“Si se desmantelan en algún tipo de mecanismo de trituración, entonces de repente, es básicamente una sal”, dijo Biegalski. “Sería como si tomaras un gran salero y lo esparcieras por todo el suelo de la cocina”.

Contener la contaminación es clave, y requiere expertos que tengan la capacitación y experiencia para responder, señaló.

“Necesita ser rastreado, aislado y limpiado”, añadió Biegalski.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
