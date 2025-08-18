Mississippi se convierte en el cuarto estado en enviar tropas de la Guardia Nacional a Washington D.C.

Washington — Uniendo fuerzas de otros tres estados liderados por republicanos, la Guardia Nacional de Mississippi desplegará 200 soldados en Washington como parte de la actual reforma policial y de inmigración federal de la administración de Donald Trump en la capital del país.

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, dijo en un comunicado el lunes que aprobó el despliegue de aproximadamente 200 soldados de la Guardia Nacional de Mississippi a Washington, D.C.

‘El crimen está fuera de control allí, y está claro que se debe hacer algo para combatirlo’, dijo Reeves.

Mississippi se une a otros tres estados que se han comprometido a desplegar cientos de miembros de la Guardia Nacional en la capital del país para reforzar la operación de la administración republicana para reformar la policía en la ciudad liderada por demócratas a través de una represión federal contra el crimen y la falta de vivienda.

West Virginia dijo que desplegaría entre 300 y 400 soldados, South Carolina prometió 200 y Ohio dijo que enviará 150 en los próximos días, despliegues que se basaron en la orden inicial del presidente Donald Trump de que 800 soldados de la Guardia Nacional se desplegaran como parte de la intervención federal.

La orden ejecutiva de Donald Trump que lanzó la operación federal declaró una ‘emergencia criminal’ en el Distrito de Columbia e inició una toma de posesión del departamento de policía de Washington. La administración ha ordenado a la policía local que coopere con agentes federales en el cumplimiento de la ley de inmigración, órdenes que contradicen las leyes locales que prohíben dicha colaboración.

‘D.C. ha estado bajo el asedio de matones y asesinos, pero ahora, D.C. está de vuelta bajo el control federal donde pertenece’, escribió Donald Trump en su sitio web de redes sociales un día después de emitir su orden. ‘La Casa Blanca está a cargo. ¡Los militares y nuestra gran policía liberarán esta ciudad, eliminarán la inmundicia y la harán segura, limpia, habitable y hermosa una vez más!’

Los miembros de la Guardia Nacional en el Distrito de Columbia han estado ayudando a las fuerzas del orden con tareas que incluyen el control de multitudes y el patrullaje de lugares emblemáticos como el National Mall y Union Station. Su papel ha sido limitado hasta ahora, y no está claro por qué se necesitarían tropas adicionales.