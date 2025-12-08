Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Molesto Donald Trump con legislador demócrata que indultó porque no se cambió de partido

Trump anteriormente había dicho que dio el indulto para frenar “la politización” de la justicia

8 de diciembre de 2025 - 10:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades federales habían acusado a Henry Cuellar y a su esposa de aceptar miles de dólares a cambio de promover los intereses de una empresa energética controlada por Azerbaiyán y un banco en México. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Donald Trump está enojado porque el representante Henry Cuellar se postula nuevamente como demócrata en lugar de cambiar de partido después de que el presidente perdonara al congresista de Texas y a su esposa en un caso federal de soborno y conspiración.

RELACIONADAS

“Qué falta de lealtad”, se quejó Trump, sugiriendo que lo indultó con la esperanza de que Cuellar se cambie de partido y así aumente la presencia republicana en Cámara de Representantes de cara a las elecciones de mitad de período de 2026.

Cuellar, en una entrevista televisiva el domingo después de la publicación en redes sociales de Trump, declaró que era un demócrata conservador dispuesto a trabajar con la administración “para ver dónde podemos encontrar puntos en común”. Indicó que rezó por el presidente en la iglesia esa mañana “porque si el presidente tiene éxito, el país tiene éxito”.

Citando a otro político texano, el difunto presidente Lyndon Johnson, Cuellar señaló que era estadounidense, texano y demócrata, en ese orden. “Creo que cualquiera que ponga al partido antes que a su país está haciendo un flaco favor a su país”, indicó en “Sunday Morning Futures” de Fox News Channel.

Trump apuntó en su plataforma Truth Social que la administración del presidente demócrata Joe Biden había presentado los cargos contra Cuellar y que el congresista, al postularse una vez más como demócrata, continuaba trabajando con “la misma IZQUIERDA RADICAL” que quería que él y su esposa estuvieran en prisión — “¡Y probablemente todavía lo quieren!”

“Qué falta de lealtad, algo que a los votantes de Texas, y a las hijas de Henry, no les gustará. ¡Oh, bueno, la próxima vez no seré tan generoso!” escribió Trump. Las dos hijas de Cuellar, Christina y Catherine, habían enviado una carta a Trump en noviembre pidiendo que indultara a sus padres.

Trump anteriormente había dicho que dio el indulto para frenar “la politización” de la justicia. Cuellar fue un crítico abierto de la política de inmigración de Biden, una posición que Trump comparte.

Cuellar aseguró que tiene buenas relaciones dentro de su partido. “Creo que la bancada demócrata en general y yo, nos llevamos bien. Pero saben que soy una voz independiente”, aseveró.

Un cambio de partido habría sido un impulso inesperado para los republicanos después de que la Legislatura en Texas -- dominada por republicanos -- redibujara los distritos congresionales del estado este año a instancias de Trump. La maniobra de Texas inició una lucha de manipulación de distritos a mitad de década que se está desarrollando en varios estados. Trump está tratando de defender la mayoría republicana en la Cámara y evitar una repetición de su primer mandato, cuando los demócratas dominaron las elecciones de mitad de período y usaron una nueva mayoría para obstaculizar la administración, lanzar investigaciones e impugnar a Trump dos veces.

Sin embargo, el distrito de Cuellar en el sur de Texas, que incluye partes del área metropolitana de San Antonio, no es uno de los distritos demócratas que los republicanos cambiaron sustancialmente, y Cuellar cree que sigue bien posicionado para ganar la reelección.

Las autoridades federales habían acusado a Cuellar y a su esposa de aceptar miles de dólares a cambio de promover los intereses de una empresa energética controlada por Azerbaiyán y un banco en México. Cuellar fue acusado de acordar influir en la legislación favorable a Azerbaiyán y pronunciar un discurso pro-Azerbaiyán en el pleno de la Cámara de Representantes.

Cuellar ha dicho que él y su esposa son inocentes. El juicio de la pareja iba a comenzar en abril.

En la entrevista de Fox, Cuellar insistió en que las autoridades federales intentaron atraparlo con “una operación encubierta para intentar sobornarme, y eso fracasó”.

Cuellar aún enfrenta una investigación del Comité de Ética de la Cámara.

Tags
Estados UnidosDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 7 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: