Muere a los 105 años uno de los últimos supervivientes del ataque a Pearl Harbor

Ira “Ike” Schab, veterano de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial y uno de los pocos supervivientes del bombardeo japonés de Pearl Harbor en 1941, ha fallecido. Tenía 105 años.

Su hija, Kimberlee Heinrichs, dijo a The Associated Press que Schab murió en su casa a primera hora del sábado en presencia de ella y de su marido.

Con su muerte, solo quedan una docena de supervivientes del ataque sorpresa, que mató a algo más de 2,400 soldados e impulsó a Estados Unidos a la guerra.

Schab era un marinero de solo 21 años en el momento del ataque, y durante décadas rara vez habló de la experiencia.

Pero en los últimos años, consciente de que el cuerpo de supervivientes estaba disminuyendo, el centenario se propuso viajar desde su casa en Beaverton (Oregón) a la celebración anual en la base militar de Hawaii.

“Para rendir homenaje a los que no lo consiguieron”, dijo en 2023.

Para la conmemoración del año pasado, Schab pasó semanas cogiendo fuerzas para poder levantarse y saludar.

Pero este año no se sintió lo bastante bien para asistir y, menos de tres semanas después, falleció.

Nacido el Día de la Independencia de 1920 en Chicago, Schab era el mayor de tres hermanos.

Se alistó en la Marina a los 18 años, siguiendo los pasos de su padre, según declaró en febrero en una entrevista para Pacific Historic Parks.

El 7 de diciembre de 1941, un domingo tranquilo, Schab, que tocaba la tuba en la banda del USS Dobbin, esperaba la visita de su hermano, compañero de servicio en una estación de radio naval cercana. Schab acababa de ducharse y de ponerse un uniforme limpio cuando oyó una llamada de socorro.

Subió a cubierta y vio que otro barco, el USS Utah, volcaba. Aviones japoneses rugían en el aire.

“Nos asustamos bastante. Sobresaltados y muertos de miedo”, recordaba Schab en 2023. “No sabíamos qué esperar, y sabíamos que si nos pasaba algo, eso sería todo”.

Se apresuró a bajar a cubierta para coger cajas de munición y se unió a una cadena de marineros que alimentaban con proyectiles un cañón antiaéreo situado más arriba.

Su barco perdió tres marineros, según los registros de la Marina. Uno murió en combate, y dos murieron más tarde por heridas de fragmentos de una bomba que impactó en la popa. Todos tripulaban un cañón antiaéreo.

Schab pasó la mayor parte de la guerra con la Marina en el Pacífico, yendo a las Nuevas Hébridas, ahora conocidas como Vanuatu, y luego a las Islas Marianas y Okinawa (Japón).

Tras la guerra estudió ingeniería aeroespacial y trabajó en el programa de vuelos espaciales Apolo como ingeniero eléctrico para General Dynamics, ayudando a enviar astronautas a la Luna.

El hijo de Schab también se alistó en la Marina y es comandante retirado.

En un discurso pronunciado en una ceremonia celebrada en 2022, Schab pidió a la gente que honrara a los que sirvieron en Pearl Harbor.

