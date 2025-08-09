Muere el jurista William H. Webster a los 101 años: dirigió el FBI y la CIA

Washington - William H. Webster, el exdirector del FBI y la CIA cuyas habilidades de resolución de problemas e integridad ayudaron a restaurar la confianza pública en esas agencias federales, ha fallecido, anunció su familia el viernes. Tenía 101 años.

Webster dirigió el FBI de 1978 a 1987 y la CIA de 1987 a 1991, la única persona en dirigir la principal agencia de aplicación de la ley de Estados Unidos y su principal organización de recopilación de inteligencia.

Cuando llegó a Washington, a los 53 años, Webster había ejercido la abogacía durante casi 20 años, había trabajado como fiscal federal y había pasado casi nueve años en el tribunal federal en su St. Louis natal. Quienes se opusieron a él en los tribunales o no estuvieron de acuerdo con sus fallos reconocieron que su honestidad estaba fuera de toda duda.

“Todo director de la CIA o del FBI debe estar preparado para dimitir en caso de que se le pida que haga algo que sabe que está mal”, dijo Webster tras aceptar dirigir la agencia de espionaje.

El expresidente George W. Bush dijo en un comunicado el viernes por la noche que la “pasión de Webster por el imperio de la ley y por la grandeza de Estados Unidos le convirtieron en un servidor público modelo”.

El presidente Jimmy Carter seleccionó a Webster, un republicano, para un mandato de 10 años como jefe del FBI mientras la oficina buscaba mejorar una imagen empañada por las revelaciones de espionaje interno, corrupción interna y otros abusos de poder. Exigente pero justo con sus agentes, generalmente se le atribuyó el desarrollo de su capacidad para manejar nuevos desafíos como el terrorismo.

El presidente Ronald Reagan eligió a Webster para reemplazar al jefe de la CIA, William J. Casey, quien había sido criticado por ser demasiado político, ignorar al Congreso y participar en el escándalo de armas por rehenes conocido como Irán-Contra.

Webster, nuevamente en el papel de forastero sin agenda política, rápidamente buscó aliviar las tensiones con el Congreso. Informó periódicamente sobre las actividades de la CIA a los legisladores encargados de la supervisión de la inteligencia y evitó la apariencia de tratar de dar forma a la política. Al retirarse del servicio federal en 1991, se unió a un bufete de abogados de Washington, pero aún formó parte de una variedad de juntas y comisiones relacionadas con políticas.

En 2002, la Comisión de Bolsa y Valores seleccionó a Webster, en una votación partidista, para dirigir una junta creada por el Congreso para supervisar la profesión contable a raíz de los escándalos relacionados con Enron y otras corporaciones.

Sin embargo, antes de la primera reunión de la junta, Webster renunció en medio de preguntas sobre su papel como jefe del comité de auditoría de U.S. Technologies, una empresa acusada de fraude. La controversia sobre su papel en el nombramiento de Webster contribuyó a la renuncia del presidente de la SEC, Harvey Pitt.

William Hedgcock Webster nació el 6 de marzo de 1924 en St. Louis. Se crió en el suburbio de Webster Groves, Missouri, su padre era dueño de tierras de ranchos y granjas y operador de pequeñas empresas. Sirvió como teniente de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial y regresó al servicio activo durante dos años durante la Guerra de Corea. Se graduó de Amherst College con una licenciatura en 1947 y obtuvo un título en derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington en St. Louis en 1949.

Webster ejerció la abogacía en un bufete de St. Louis hasta 1960, cuando el presidente Dwight D. Eisenhower lo nombró fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Missouri. Renunció al año siguiente tras la elección del presidente John F. Kennedy y luego pasó la mayor parte de la década de 1960 en la práctica privada. Nombrado por el presidente Richard Nixon para el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Missouri en 1971, Webster se estableció una reputación como jurista moderado. Nixon elevó a Webster a la Corte de Apelaciones del 8vo Circuito de Estados Unidos en 1973.

‘Pienso en mí mismo como operando desde una posición de moderación, pero estando listo para tomar cualquier acción judicial necesaria para lograr los fines de la justicia’, dijo Webster al cerrar su carrera judicial para unirse al FBI. Los críticos, sin embargo, lo criticaron por una tendencia a favorecer a la fiscalía en casos penales.

Liberales y conservadores elogiaron a Webster por un historial imparcial en materia de derechos civiles, a pesar de que era miembro de organizaciones sociales de St. Louis que excluían a las minorías. Sostuvo que no pertenecería a ningún club que practicara activamente el racismo. Como director del FBI, incorporó a más personas negras y mujeres a la oficina. Reemplazando a Clarence M. Kelley, Webster centró los esfuerzos del FBI en el crimen organizado, los delincuentes de cuello blanco y la aplicación de la ley de drogas.

Destacando la atención a la corrupción política fue la picadura de Abscam, en la que los funcionarios ofrecieron sobornos a los empleados de la oficina haciéndose pasar por empresarios de Medio Oriente. Once personas, incluidos seis miembros del Congreso, fueron condenados.

Webster también intensificó las actividades antiterroristas y de contrainteligencia del FBI, lo que ayudó a prepararlo para el puesto de la CIA. Algunos que cuestionaron su nombramiento como director de inteligencia central sostuvieron que su falta de experiencia operativa y experiencia en asuntos exteriores era un detrimento.

Se le atribuyó a Webster la construcción de la moral dentro de la CIA y el inicio de su cambio de una postura de la Guerra Fría. La agencia fue acusada, algunos afirmaron injustamente, de no anticipar cuán rápido se derrumbarían la Unión Soviética y su bloque del Este y de no hacer más antes de la invasión de Kuwait por Saddam Hussein en 1991. Fue elogiada por la inteligencia que proporcionó durante la Guerra del Golfo.

Durante un período de nueve años que incluyó el mandato de Webster, el oficial de la CIA Aldrich Ames vendió secretos a la Unión Soviética y comprometió docenas de operaciones antes de ser arrestado y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en 1994. Webster y otros jefes de la CIA fueron criticados por no detectar las actividades de Ames.

En su jubilación, Webster formó parte de un panel presidencial sobre seguridad nacional después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y fue miembro de una comisión que investigaba las fallas de seguridad en el FBI.

Webster, un científico cristiano que no fumaba, rara vez bebía y disfrutaba jugando tenis y leyendo historia, se casó con la Dra. Drusilla Lane Webster en 1950; criaron a dos hijas y un hijo. Tras su muerte por cáncer en 1984, se casó con Lynda Jo Clugston en 1990.