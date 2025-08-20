Muere Frank Caprio, el “juez más amable del mundo”

Frank Caprio, juez de Rhode Island mejor conocido como el “juez más amable del mundo”, y quien se ganó el cariño de la gente por su empatía en los casos que manejaba, falleció este miércoles, informó su familia. Tenía 88 años.

En declaraciones a la cadena WJAR, afiliada a NBC, la familia informó del deceso de Caprio, un día después de que él pidiera a sus seguidores desde la cama del hospital que rezaran por él.

“Desgraciadamente, he sufrido un revés, ahora estoy de nuevo en el hospital y vuelvo a pedirles que me recuerden en sus oraciones una vez más”, dijo Caprio, refiriéndose a una anterior batalla contra el cáncer de páncreas.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee ordenó que las banderas del estado ondeen a media asta durante el día de su entierro, y calificó a Caprio como un “tesoro” que conectaba con la gente como “un símbolo de empatía en la magistratura, mostrándonos lo que es posible cuando la justicia se templa con humanidad”.

Caprio, quien sirvió como juez municipal desde 1985, se ganó el apodo de “el juez más amable del mundo” por sus años en el programa nominado al Emmy “Caught in Providence” y su presencia en las redes sociales, donde tenía millones de seguidores.

En el programa, mostraban cómo resolvía sus casos.

Uno de ellos, quizá el más viral de todos, fue cuando exoneró a un abuelo de un cargo por exceso de velocidad cuando éste le explicó que iba rápido porque llevaba a su hijo, también víctima de cáncer, al hospital.

También ofreció anular una multa de mil dólares impuesta a un joven por fumar en zona prohibida, a condición de que su amigo, quien fungió como testigo pero terminó acusándolo, lo ayudara a dejar de fumar.