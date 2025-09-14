Muere Jim Edgar, exgobernador de Illinois, a los 79 años

Chicago — El exgobernador de Illinois, Jim Edgar, un republicano popular de dos mandatos al que se le atribuye haber guiado al estado hacia un período de mayor estabilidad financiera en la década de 1990, murió el domingo, según su familia. Tenía 79 años.

Edgar murió por complicaciones relacionadas con su tratamiento contra el cáncer de páncreas, dijo su familia en un comunicado. Hizo pública su diagnóstico de cáncer a principios de este año.

‘Estamos profundamente agradecidos por el amor, el apoyo y la amabilidad que tantos han mostrado a Jim y a nuestra familia en estos últimos meses’, decía el comunicado.

Edgar, un exlegislador estatal que fue secretario de Estado de Illinois durante una década, fue elegido gobernador en 1990. El republicano moderado ganó fácilmente la reelección, incluso ganando en el condado de Cook, de fuerte tendencia demócrata, donde se encuentra Chicago.

Siguió siendo un estadista y asesor del partido, y se sintió incómodo con el giro a la derecha del Partido Republicano. Jim Edgar fue uno de los republicanos de alto perfil que no apoyó la presidencia de Donald Trump, uniéndose a una campaña para apoyar la candidatura de Kamala Harris a la presidencia el año pasado llamada ‘Republicanos por Harris’.

Nacido en un pequeño pueblo de Oklahoma, Jim Edgar era mucho más reservado que su llamativo y encantador predecesor, James R. Thompson, que fue el gobernador con más años de servicio en la historia del estado. Cuando Edgar asumió el cargo, el estado tenía cientos de millones de dólares de deuda y pagaba sus facturas con meses de retraso.

En medio de una recesión, Jim Edgar presionó a los legisladores para que recortaran el presupuesto estatal, realizando despidos y recortes en programas populares. También logró cumplir su promesa de campaña de que un recargo temporal sobre el impuesto sobre la renta se hiciera permanente, garantizando una fuente estable de dinero para las escuelas públicas.

‘No siempre fue bonito cómo se hizo, pero hicimos mucho’, dijo Jim Edgar a The Associated Press en 1998. ‘Fuimos tras algunos temas bastante difíciles. No los conseguimos todos, pero sí la mayoría’.

Sorprendió a muchos observadores políticos cuando anunció en 1997 que no buscaría un tercer mandato, considerando su popularidad. Los republicanos intentaron reclutarlo para que se presentara de nuevo a las elecciones, incluso para el Senado de Estados Unidos y de nuevo para gobernador de Illinois. Pero no aceptó.

Jim Edgar pasó a enseñar y sirvió como presidente emérito de la Abraham Lincoln Presidential Library Foundation, entre otras cosas.

‘Desde cualquier punto de vista, era un republicano cuya integridad guio su tiempo en el cargo y que dirigió uno de los períodos más exitosos en el gobierno del estado de Illinois’, dijo en un comunicado Bob Kustra, que fue vicegobernador de Edgar.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo el domingo que las banderas del estado ondearían a media asta en honor a Edgar.

‘Ahora más que nunca, deberíamos canalizar ese espíritu y resolver vivir como lo hizo el gobernador Edgar: con honestidad, integridad y un respeto perdurable por todos’, dijo Pritzker, un demócrata, en un comunicado. ‘Vivirá en el incalculable número de vidas que tocó y en las instituciones más fuertes que ayudó a construir’.

A Jim Edgar le sobreviven su esposa y dos hijos.