Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere una tercera víctima por las heridas sufridas en tiroteo en una pista de hielo en Rhode Island

Gerald Dorgan se encontraba en estado crítico tras el ataque en el partido de hockey juvenil

26 de febrero de 2026 - 9:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La policía identificó al tirador como Robert Dorgan, de 56 años, que murió de una herida de bala aparentemente autoinfligida. (Rodrique Ngowi)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Providence - Un tiroteo mortal durante un partido de hockey juvenil en Rhode Island la semana pasada se ha cobrado una tercera víctima, un abuelo cuya hija y nieto también murieron en el ataque, dijeron las autoridades.

RELACIONADAS

Gerald Dorgan, que se encontraba en estado crítico, ha fallecido a causa de sus heridas, informó el miércoles la policía de Pawtucket.

El alcalde de Pawtucket, Donald Grebien, dijo que tenía el corazón roto por la muerte de otra persona a causa del tiroteo.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de la víctima, sus amigos y todas las personas afectadas por este trágico acto de violencia”, afirmó en un comunicado.

La hija de Dorgan, Rhonda Dorgan, y su nieto, Aidan Dorgan, también murieron en el tiroteo.

La policía identificó al tirador como Robert Dorgan, de 56 años, que murió de una herida de bala aparentemente autoinfligida. Dorgan también se hacía llamar Roberta Esposito y Roberta Dorgano, según las autoridades. La exmujer de Robert Dorgan era Rhonda Dorgan y su hijo adulto Aidan Dorgan.

Las autoridades han dicho que el tirador tenía como objetivo específico a miembros de su familia.

La madre de Rhonda Dorgan, Linda Dorgan, y un amigo de la familia, Thomas Geruso, resultaron heridos.

---------

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Rhode IslandTiroteosBalaceras en Estados UnidosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 26 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: