Muere una tercera víctima por las heridas sufridas en tiroteo en una pista de hielo en Rhode Island

Providence - Un tiroteo mortal durante un partido de hockey juvenil en Rhode Island la semana pasada se ha cobrado una tercera víctima, un abuelo cuya hija y nieto también murieron en el ataque, dijeron las autoridades.

Gerald Dorgan, que se encontraba en estado crítico, ha fallecido a causa de sus heridas, informó el miércoles la policía de Pawtucket.

El alcalde de Pawtucket, Donald Grebien, dijo que tenía el corazón roto por la muerte de otra persona a causa del tiroteo.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de la víctima, sus amigos y todas las personas afectadas por este trágico acto de violencia”, afirmó en un comunicado.

La hija de Dorgan, Rhonda Dorgan, y su nieto, Aidan Dorgan, también murieron en el tiroteo.

La policía identificó al tirador como Robert Dorgan, de 56 años, que murió de una herida de bala aparentemente autoinfligida. Dorgan también se hacía llamar Roberta Esposito y Roberta Dorgano, según las autoridades. La exmujer de Robert Dorgan era Rhonda Dorgan y su hijo adulto Aidan Dorgan.

PUBLICIDAD

Las autoridades han dicho que el tirador tenía como objetivo específico a miembros de su familia.

La madre de Rhonda Dorgan, Linda Dorgan, y un amigo de la familia, Thomas Geruso, resultaron heridos.

---------