Actualizar las reglas de elegibilidad típicamente requiere que el Departamento de Educación pase por un largo proceso de elaboración de normas federales. Cualquier nueva regulación que comience este año generalmente no entraría en vigor hasta 2027.

La mayoría de las personas que presentaron solicitudes al programa en 2017 fueron rechazadas porque se encontró que se habían inscrito en planes de pago no elegibles o no cumplieron con otros criterios. Una investigación de un grupo de vigilancia federal concluyó que el Departamento de Educación no había logrado aclarar las reglas de elegibilidad del programa.