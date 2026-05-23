Juez desestima demanda del autor Michael Wolff contra Melania Trump

Nueva York- Un juez desestimó el viernes la demanda del autor Michael Wolff contra la primera dama Melania Trump, dictaminando que su intento “contorsionado” de evitar que ella lo demande por mil millones de dólares por sus declaraciones sobre ella y Jeffrey Epstein “no es cómo funcionan los tribunales federales.”

La jueza Mary Kay Vyskocil, del tribunal federal de Manhattan, reprendió a ambas partes por un “nivel inapropiado de juego táctico” y dijo que “no será reclutada para supervisar una disputa presentada de forma abusiva.”

Vyskocil, que fue nombrada por el presidente Donald Trump, estuvo de acuerdo en que Wolff y la primera dama “tienen una disputa real”, pero dijo que “deben litigarla de acuerdo con los mismos procedimientos que todos los demás.”

Wolff demandó a Melania Trump el pasado octubre después de que su abogado, Alejandro Brito, le dijera en una carta que “no le quedaría otra alternativa” que demandarle si no se retractaba de unas declaraciones que, según el letrado, le habían causado un “abrumador daño reputacional y financiero”.

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Wolff presentó inicialmente la demanda ante un tribunal estatal de Nueva York. Brito la transfirió a un tribunal federal. Vyskocil, en su decisión de 45 páginas, dijo que aunque el tribunal federal tiene jurisdicción, declinaba ejercerla y “desestima este caso para que se litigue como cualquier otro”.

La oficina de la primera dama, Brito y el abogado de Wolff recibieron mensajes solicitando comentarios.

1 / 5 | Las caras de Melania durante el discurso de Trump. Melania Trump llega para escuchar el mensaje. (Foto: AP) 1 / 5 Las caras de Melania durante el discurso de Trump Melania Trump llega para escuchar el mensaje. (Foto: AP) Compartir

En abril, Melania Trump hizo una declaración en la Casa Blanca negando cualquier afiliación con Epstein, el millonario financiero y delincuente sexual convicto que se suicidó en la cárcel en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Leyendo unas declaraciones preparadas, la primera dama dijo que ella y sus abogados estaban luchando contra “mentiras infundadas y sin base” que sugerían que tenía vínculos con Epstein.

“Las mentiras que me vinculan con el vergonzoso Jeffrey Epstein tienen que terminar hoy”, dijo Melania Trump. “Los individuos que mienten sobre mí carecen de normas éticas, humildad y respeto. No me opongo a su ignorancia, sino que rechazo sus mezquinos intentos de difamar mi reputación.”

En su demanda, Wolff argumentó que los Trump “han adoptado la práctica de amenazar a quienes hablan en su contra” con costosas acciones legales “para silenciar su discurso, intimidar a sus críticos en general y extraer pagos injustificados y confesiones y disculpas al estilo norcoreano.”

Dijo que las amenazas estaban “diseñadas para crear un clima de miedo en la nación, de modo que la gente no pueda ejercer libremente o con confianza sus derechos de la Primera Enmienda.”

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Wolff ha publicado una docena de libros, incluidos cuatro bestsellers sobre el presidente.

El discurso de Melania Trump que se ha vuelto viral Mira parte del mensaje de la primera dama durante la convención del Partido Republicano.

Wolff dijo en la demanda que la amenaza de Melania Trump de demandarle estaba relacionada con declaraciones que hizo a The Daily Beast y en tres vídeos en las redes sociales. Algunas declaraciones eran frases incompletas y fueron sacadas de contexto, dijo.

Otras, según la demanda, eran expresiones protegidas. Por ejemplo, la afirmación de que los Trump estaban en un “matrimonio falso, matrimonio trofeo”, era una declaración de opinión “justa y justificada”, dijo.

La demanda señaló que Wolff nunca dijo que Melania Trump estuviera involucrada en ninguno de los crímenes de Epstein.

En julio de 2025, tras recibir una carta de Brito, The Daily Beast se retractó de un artículo titulado “Melania Trump ‘muy implicada’ en el escándalo Epstein: Autor”, que se basaba en una entrevista con Wolff.