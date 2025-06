La ciudad de Orlando compró la propiedad de Pulse en 2023 por $2 millones y planea construir un monumento permanente de $12 millones que se inaugurará en 2027. Esos esfuerzos siguen a un intento fallido de varios años por parte de una fundación privada dirigida por el ex propietario del club. La estructura existente será demolida a finales de este año.

“Ninguno de nosotros pensó que tomaría nueve años llegar a este punto y no podemos retroceder y volver a litigar todos los fracasos que han ocurrido en el camino, pero lo que sí podemos hacer es controlar cómo avanzamos juntos”, dijo el alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, hace dos semanas cuando los comisionados del condado prometieron $5 millones para apoyar el plan de la ciudad de Orlando.

A las personas invitadas a visitar se les está dando la oportunidad de preguntar a los agentes del FBI que investigaron la masacre sobre lo que sucedió. No se les permitirá tomar fotos o videos en el interior.

Brandon Wolf, quien se escondió en un baño mientras el pistolero abría fuego, dijo que no iba a visitar, principalmente porque ahora vive en Washington. Dijo que quería recordar a Pulse como era antes.

“Diré que el sitio de la tragedia es donde me siento más cerca de las personas que me fueron robadas”, dijo Wolf, quien ahora es secretario de prensa nacional de Human Rights Campaign, un grupo de defensa LGBTQ+. “Para los sobrevivientes, la última vez que estuvieron en ese espacio fue la peor noche posible. Será muy difícil volver a estar en ese espacio”.