Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
30 de octubre de 2025
85°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Padre inmigrante de hija que padece de cáncer es liberado bajo fianza por un juez en Chicago

Rubén Torres Maldonado fue detenido el 18 de octubre en una tienda Home Depot

30 de octubre de 2025 - 5:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los abogados de Rubén Torres Maldonado, un pintor y renovador de casas de 40 años que fue detenido el 18 de octubre en una tienda Home Depot en los suburbios, han solicitado su liberación mientras su caso de deportación avanza en el sistema.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Chicago—Un hombre de Chicago cuya hija de 16 años está recibiendo tratamiento para el cáncer avanzado será liberado bajo fianza y regresará a casa, dictaminó el jueves un juez de inmigración.

RELACIONADAS

Los abogados de Rubén Torres Maldonado, un pintor y renovador de casas de 40 años que fue detenido el 18 de octubre en una tienda Home Depot en los suburbios, han solicitado su liberación mientras su caso de deportación avanza en el sistema.

La jueza Eva S. Saltzman citó el jueves la falta de antecedentes penales de Torres Maldonado al permitir su liberación con una fianza de $2,000.

Sandibell Hidalgo (izquierda) y Ofelia Torres, de 16 años, se dirigen a los presentes sobre la detención de Rubén Torres Maldonado durante una conferencia de prensa celebrada el miércoles 22 de octubre de 2025, en la que se exigía su liberación. (Anthony Vazquez /Chicago Sun-Times vía AP)
Sandibell Hidalgo (izquierda) y Ofelia Torres, de 16 años, se dirigen a los presentes sobre la detención de Rubén Torres Maldonado durante una conferencia de prensa celebrada el miércoles 22 de octubre de 2025, en la que se exigía su liberación. (Anthony Vazquez /Chicago Sun-Times vía AP) (The Associated Press)

“Estamos agradecidos de que la jueza haya tomado hoy la decisión humana y de sentido común de reunir a Ruben Torres Maldonado con su familia mientras enfrentan esta desafiante crisis de salud para su hija”, dijo su abogado, Kalman Resnick, en un comunicado.

Resnick dijo que Torres Maldonado será liberado el jueves o el viernes y está solicitando la residencia permanente en Estados Unidos.

La hija de Torres Maldonado, Ofelia Torres, fue diagnosticada en diciembre con una forma rara y agresiva de cáncer de tejido blando llamada rabdomiosarcoma alveolar metastásico y ha estado recibiendo quimioterapia y radioterapia.

“No puedo esperar a ver a mi papá”, dijo Ofelia en un comunicado. “Necesitamos que esté en casa con mi familia”.

Ofelia describió a su padre como una “persona trabajadora que se levanta temprano en la mañana y se va a trabajar sin quejarse, pensando en su familia”, en un video publicado en una página de GoFundMe creada para su familia.

Torres Maldonado y su pareja, Sandibell Hidalgo, también tienen un hijo de 4 años. Hidalgo agradeció a la jueza, a su comunidad y a las personas que han seguido la historia de la familia, ya que fue noticia nacional este mes.

“A cada persona que ha donado a nuestro GoFundMe, nos ha traído la cena y nos ha brindado apoyo emocional, estamos muy agradecidos”, dijo en un comunicado.

Sandibell Hidalgo (izquierda) y Ofelia Torres, de 16 años, se dirigen a los presentes para hablar sobre la detención de Rubén Torres Maldonado durante una conferencia de prensa en la que se solicita su liberación. La conferencia tuvo lugar en 5233 W Diversey Ave, el miércoles 22 de octubre de 2025 en Chicago. (Anthony Vazquez /Chicago Sun-Times vía AP)
Sandibell Hidalgo (izquierda) y Ofelia Torres, de 16 años, se dirigen a los presentes para hablar sobre la detención de Rubén Torres Maldonado durante una conferencia de prensa en la que se solicita su liberación. La conferencia tuvo lugar en 5233 W Diversey Ave, el miércoles 22 de octubre de 2025 en Chicago. (Anthony Vazquez /Chicago Sun-Times vía AP) (The Associated Press)

El arresto de Torres Maldonado se produce después de semanas de tensos encuentros y tácticas cada vez más agresivas por parte de agentes federales de inmigración involucrados en la Operación Midway Blitz, que ha resultado en más de 3,000 arrestos en el área metropolitana de Chicago.

El juez de distrito de Estados Unidos, Jeremy Daniel, dijo la semana pasada que la detención de Torres Maldonado es ilegal y viola sus derechos al debido proceso. Pero Daniel también dijo que no podía ordenar su liberación inmediata.

“Si bien es comprensivo con la difícil situación que enfrenta la hija del peticionario debido a sus problemas de salud, el tribunal debe actuar dentro de las limitaciones de los estatutos, normas y precedentes relevantes”, escribió el juez el viernes.

El Departamento de Seguridad Nacional alega que Torres Maldonado ha estado viviendo ilegalmente en Estados Unidos durante años después de ingresar al país en 2003.

Tags
Breaking NewsInmigrantesDeportaciones de indocumentadosICE-HSIHome DepotCáncer
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 30 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: