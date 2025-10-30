Padre inmigrante de hija que padece de cáncer es liberado bajo fianza por un juez en Chicago

Chicago—Un hombre de Chicago cuya hija de 16 años está recibiendo tratamiento para el cáncer avanzado será liberado bajo fianza y regresará a casa, dictaminó el jueves un juez de inmigración.

Los abogados de Rubén Torres Maldonado, un pintor y renovador de casas de 40 años que fue detenido el 18 de octubre en una tienda Home Depot en los suburbios, han solicitado su liberación mientras su caso de deportación avanza en el sistema.

La jueza Eva S. Saltzman citó el jueves la falta de antecedentes penales de Torres Maldonado al permitir su liberación con una fianza de $2,000.

“Estamos agradecidos de que la jueza haya tomado hoy la decisión humana y de sentido común de reunir a Ruben Torres Maldonado con su familia mientras enfrentan esta desafiante crisis de salud para su hija”, dijo su abogado, Kalman Resnick, en un comunicado.

Resnick dijo que Torres Maldonado será liberado el jueves o el viernes y está solicitando la residencia permanente en Estados Unidos.

La hija de Torres Maldonado, Ofelia Torres, fue diagnosticada en diciembre con una forma rara y agresiva de cáncer de tejido blando llamada rabdomiosarcoma alveolar metastásico y ha estado recibiendo quimioterapia y radioterapia.

“No puedo esperar a ver a mi papá”, dijo Ofelia en un comunicado. “Necesitamos que esté en casa con mi familia”.

Ofelia describió a su padre como una “persona trabajadora que se levanta temprano en la mañana y se va a trabajar sin quejarse, pensando en su familia”, en un video publicado en una página de GoFundMe creada para su familia.

Torres Maldonado y su pareja, Sandibell Hidalgo, también tienen un hijo de 4 años. Hidalgo agradeció a la jueza, a su comunidad y a las personas que han seguido la historia de la familia, ya que fue noticia nacional este mes.

“A cada persona que ha donado a nuestro GoFundMe, nos ha traído la cena y nos ha brindado apoyo emocional, estamos muy agradecidos”, dijo en un comunicado.

Sandibell Hidalgo (izquierda) y Ofelia Torres, de 16 años, se dirigen a los presentes para hablar sobre la detención de Rubén Torres Maldonado durante una conferencia de prensa en la que se solicita su liberación. La conferencia tuvo lugar en 5233 W Diversey Ave, el miércoles 22 de octubre de 2025 en Chicago. (Anthony Vazquez /Chicago Sun-Times vía AP) (The Associated Press)

El arresto de Torres Maldonado se produce después de semanas de tensos encuentros y tácticas cada vez más agresivas por parte de agentes federales de inmigración involucrados en la Operación Midway Blitz, que ha resultado en más de 3,000 arrestos en el área metropolitana de Chicago.

El juez de distrito de Estados Unidos, Jeremy Daniel, dijo la semana pasada que la detención de Torres Maldonado es ilegal y viola sus derechos al debido proceso. Pero Daniel también dijo que no podía ordenar su liberación inmediata.

“Si bien es comprensivo con la difícil situación que enfrenta la hija del peticionario debido a sus problemas de salud, el tribunal debe actuar dentro de las limitaciones de los estatutos, normas y precedentes relevantes”, escribió el juez el viernes.