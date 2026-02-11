Padres de San Francisco buscan opciones mientras huelga de maestros deja a 50,000 estudiantes sin clases

San Francisco - Connor Haught ha estado haciendo malabarismos entre reuniones de trabajo virtuales y proyectos de manualidades para sus dos hijas mientras su familia intenta sortear una huelga de profesores en San Francisco sin fecha de finalización a la vista.

El trabajo de Haught en el sector de la construcción le permite trabajar desde casa pero, como muchos padres de la ciudad, él y su mujer se afanaban por planificar actividades para sus hijos en medio de la incertidumbre de una huelga que ha dejado sin clase a casi 50,000 alumnos.

“La gran preocupación de los padres es realmente el calendario de todo esto y tratar de prepararse para cuánto tiempo podría durar”, dijo Haught.

Las 120 escuelas del Distrito Escolar Unificado de San Francisco iban a permanecer cerradas por tercer día consecutivo el miércoles, después de que unos 6,000 profesores de escuelas públicas se declararan en huelga para reclamar mayores salarios, prestaciones sanitarias y más recursos para los alumnos con necesidades especiales.

Algunos padres aprovechan los programas extraescolares que ofrecen jornada completa durante la huelga, mientras que otros recurren a familiares y a otros padres para que les ayuden con el cuidado de sus hijos.

Haught dijo que él y su mujer, que trabaja por las tardes en un restaurante, planeaban tener a sus hijas de 8 y 9 años en casa la primera semana de huelga. Esperan organizar citas para jugar y excursiones locales con otras familias. Aún no han pensado qué harán si la huelga se prolonga una segunda semana.

“No intentamos lanzarnos a todos los campamentos y demás de inmediato porque pueden ser caros, y puede que tengamos un poco más de suerte con nuestro calendario que algunas de las otras personas que se están viendo afectadas”, dijo Haught.

El sindicato United Educators of San Francisco y el distrito llevan casi un año negociando. Los profesores exigen que se financie íntegramente la atención sanitaria familiar, aumentos salariales y que se cubran las vacantes que afectan a la educación especial y a los servicios.

Los profesores de los piquetes dijeron que saben que la huelga es dura para los alumnos, pero que la abandonaron para ofrecer a los niños estabilidad en el futuro.

“Esto es por el bien de nuestros alumnos. Creemos que nuestros alumnos merecen aprender de forma segura en las escuelas y eso significa tener escuelas con todo el personal necesario. Eso significa retener a los maestros ofreciéndoles paquetes salariales competitivos y atención médica y significa financiar completamente todos los programas que sabemos que los estudiantes necesitan más”, dijo Lily Perales, profesora de historia en la Escuela Secundaria Mission.

La superintendente Maria Su dijo el martes que hubo algunos avances en las negociaciones del lunes, incluyendo el apoyo a las familias sin hogar, la formación en inteligencia artificial (IA) para los profesores y el establecimiento de las mejores prácticas para el uso de herramientas de IA.

Pero las dos partes aún no han llegado a un acuerdo sobre el aumento salarial y las prestaciones sanitarias familiares. El sindicato pidió inicialmente un aumento del 9% en dos años, que según ellos podría ayudar a compensar el coste de la vida en San Francisco, una de las ciudades más caras del país. El distrito, que se enfrenta a un déficit de 100 millones de dólares y está bajo supervisión estatal debido a una prolongada crisis financiera, rechazó la idea. Los funcionarios contraatacaron con un aumento salarial del 6% pagado a lo largo de tres años.

El martes, Sonia Sanabria llevó a su hija de 5 años y a su sobrino de 11 a una iglesia del barrio de Mission District que ofrecía almuerzos gratuitos a los niños no escolarizados.

Sanabria, que trabaja como cocinera en un restaurante, dijo que se quedó en casa para cuidar de los niños.

“Si la huelga continúa, tendré que pedir una licencia en mi trabajo, pero me afectará porque si no trabajo, no gano”, dijo Sanabria.

Dice que su madre, ya mayor, le ayuda a llevar y recoger a los niños del colegio, pero que dejarlos con ella todo el día no es una opción. Sanabria dijo que les ha dado tareas de lectura y escritura y ha trabajado con ellos en problemas de matemáticas. Sanabria dijo que está haciendo planes para los niños día a día y expresó su apoyo a los profesores en huelga.

