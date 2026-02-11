Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Padres de San Francisco buscan opciones mientras huelga de maestros deja a 50,000 estudiantes sin clases

Los educadores reclaman mayores salarios y más recursos para los alumnos con necesidades especiales, entre otros

11 de febrero de 2026 - 8:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Profesores, estudiantes y simpatizantes participaban en un piquete, el lunes, frente a la Mission High School en San Francisco. (Jeff Chiu)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Francisco - Connor Haught ha estado haciendo malabarismos entre reuniones de trabajo virtuales y proyectos de manualidades para sus dos hijas mientras su familia intenta sortear una huelga de profesores en San Francisco sin fecha de finalización a la vista.

RELACIONADAS

El trabajo de Haught en el sector de la construcción le permite trabajar desde casa pero, como muchos padres de la ciudad, él y su mujer se afanaban por planificar actividades para sus hijos en medio de la incertidumbre de una huelga que ha dejado sin clase a casi 50,000 alumnos.

“La gran preocupación de los padres es realmente el calendario de todo esto y tratar de prepararse para cuánto tiempo podría durar”, dijo Haught.

Las 120 escuelas del Distrito Escolar Unificado de San Francisco iban a permanecer cerradas por tercer día consecutivo el miércoles, después de que unos 6,000 profesores de escuelas públicas se declararan en huelga para reclamar mayores salarios, prestaciones sanitarias y más recursos para los alumnos con necesidades especiales.

Algunos padres aprovechan los programas extraescolares que ofrecen jornada completa durante la huelga, mientras que otros recurren a familiares y a otros padres para que les ayuden con el cuidado de sus hijos.

Haught dijo que él y su mujer, que trabaja por las tardes en un restaurante, planeaban tener a sus hijas de 8 y 9 años en casa la primera semana de huelga. Esperan organizar citas para jugar y excursiones locales con otras familias. Aún no han pensado qué harán si la huelga se prolonga una segunda semana.

“No intentamos lanzarnos a todos los campamentos y demás de inmediato porque pueden ser caros, y puede que tengamos un poco más de suerte con nuestro calendario que algunas de las otras personas que se están viendo afectadas”, dijo Haught.

El sindicato United Educators of San Francisco y el distrito llevan casi un año negociando. Los profesores exigen que se financie íntegramente la atención sanitaria familiar, aumentos salariales y que se cubran las vacantes que afectan a la educación especial y a los servicios.

Los profesores de los piquetes dijeron que saben que la huelga es dura para los alumnos, pero que la abandonaron para ofrecer a los niños estabilidad en el futuro.

“Esto es por el bien de nuestros alumnos. Creemos que nuestros alumnos merecen aprender de forma segura en las escuelas y eso significa tener escuelas con todo el personal necesario. Eso significa retener a los maestros ofreciéndoles paquetes salariales competitivos y atención médica y significa financiar completamente todos los programas que sabemos que los estudiantes necesitan más”, dijo Lily Perales, profesora de historia en la Escuela Secundaria Mission.

La superintendente Maria Su dijo el martes que hubo algunos avances en las negociaciones del lunes, incluyendo el apoyo a las familias sin hogar, la formación en inteligencia artificial (IA) para los profesores y el establecimiento de las mejores prácticas para el uso de herramientas de IA.

Pero las dos partes aún no han llegado a un acuerdo sobre el aumento salarial y las prestaciones sanitarias familiares. El sindicato pidió inicialmente un aumento del 9% en dos años, que según ellos podría ayudar a compensar el coste de la vida en San Francisco, una de las ciudades más caras del país. El distrito, que se enfrenta a un déficit de 100 millones de dólares y está bajo supervisión estatal debido a una prolongada crisis financiera, rechazó la idea. Los funcionarios contraatacaron con un aumento salarial del 6% pagado a lo largo de tres años.

El martes, Sonia Sanabria llevó a su hija de 5 años y a su sobrino de 11 a una iglesia del barrio de Mission District que ofrecía almuerzos gratuitos a los niños no escolarizados.

Sanabria, que trabaja como cocinera en un restaurante, dijo que se quedó en casa para cuidar de los niños.

“Si la huelga continúa, tendré que pedir una licencia en mi trabajo, pero me afectará porque si no trabajo, no gano”, dijo Sanabria.

Dice que su madre, ya mayor, le ayuda a llevar y recoger a los niños del colegio, pero que dejarlos con ella todo el día no es una opción. Sanabria dijo que les ha dado tareas de lectura y escritura y ha trabajado con ellos en problemas de matemáticas. Sanabria dijo que está haciendo planes para los niños día a día y expresó su apoyo a los profesores en huelga.

-------

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
San FranciscoHuelgasmaestrosCaliforniaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 11 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: