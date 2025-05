Para ganar el “Scripps National Spelling Bee”, los concursantes deben dominar la geografía

Scripps ha comenzado a depender de términos geográficos oscuros para reducir el número de concursantes en las rondas finales. Si bien las palabras están incluidas en el diccionario Merriam-Webster Unabridged, a menudo no siguen raíces o patrones lingüísticos familiares, negando a los ortografistas experimentados las herramientas que utilizan para averiguar qué letras forman los sonidos de las palabras que nunca han visto antes.

“Las palabras geográficas pueden ser súper difíciles a veces porque no hay raíces para desglosarlas o a veces no se obtiene un idioma de origen. Dirá ‘origen desconocido’ o el diccionario no lo dice”, dijo Avinav Prem Anand, un joven de 14 años de Columbus, Ohio, que compite este año por cuarta y última vez. “Básicamente, tienes que memorizarlas porque es lo único que puedes hacer.”