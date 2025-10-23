Opinión
23 de octubre de 2025
81°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Pentágono anuncia un “nuevo” cuerpo de prensa lleno de medios de noticias conservadores

Varios medios dijeron que habían acordado una nueva política rechazada por casi todas las organizaciones tradicionales

23 de octubre de 2025 - 8:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Corresponsales de prensa dejan el Pentágono tras entregar sus credenciales en Washington. (Kevin Wolf)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - Varios medios de noticias conservadores dijeron el miércoles que habían acordado una nueva política de prensa rechazada por prácticamente todas las organizaciones de medios tradicionales y que tomarán su lugar en el Pentágono para cubrir al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al ejército de Estados Unidos.

RELACIONADAS

El nuevo cuerpo de prensa del Pentágono incluirá a Gateway Pundit, National Pulse, Human Events, el podcaster Tim Pool, el sitio web Just the News fundado por el periodista John Solomon, Frontlines de Turning Point USA y LindellTV, dirigido por el director ejecutivo de “MyPillow”, Mike Lindell.

El anuncio del Pentágono se produjo menos de una semana después de que docenas de reporteros de medios como The New York Times, The Associated Press, CNN y The Washington Post entregaran sus credenciales de acceso en lugar de aceptar una política que, según los periodistas, los restringirá a cubrir noticias aprobadas por Hegseth.

El portavoz de Hegseth, Sean Parnell, anunció la “próxima generación” del cuerpo de prensa del Pentágono con más de 60 periodistas que habían aceptado la nueva política. Dijo que 26 periodistas que anteriormente habían sido parte del cuerpo de prensa estaban entre los firmantes. El departamento no dijo quiénes eran ninguno de ellos, pero varios medios volvieron a publicar su mensaje en X diciendo que se habían adherido.

Ni siquiera hay unanimidad entre las organizaciones que atraen a los consumidores conservadores. Fox News Channel, con diferencia la fuente de noticias más popular para los fanáticos del presidente Donald Trump, estuvo entre los que se retiraron, al igual que Newsmax.

En una publicación en X, Parnell denunció a los “medios fariseos que optaron por auto deportarse del Pentágono”.

“Los estadounidenses han abandonado en gran medida la digestión de sus noticias a través de la lente de activistas que se hacen pasar por periodistas en los principales medios de comunicación”, escribió Parnell. “Esperamos comenzar una nueva relación con los miembros del nuevo cuerpo de prensa del Pentágono”.

Los periodistas que abandonaron el Pentágono no han dejado de trabajar cubriendo el ejército de Estados Unidos. Muchos han estado informando agresivamente, por ejemplo, sobre historias sobre ataques contra barcos en América Central que se alega que son parte del comercio de drogas.

Al no estar en el Pentágono, “los reporteros tendrán que trabajar más duro, no hay duda al respecto”, dijo Barbara Starr, una reportera del Pentágono desde hace mucho tiempo que se retiró de CNN.

“Pero el precio real lo paga el pueblo estadounidense y las familias militares estadounidenses”, dijo Starr. “Las familias militares que tienen hijos e hijas sirviendo, quieren saber todo y quieren saberlo rápido”.

Starr se preguntó sobre Hegseth: “¿A qué le tiene tanto miedo?” La columnista del New York Times, Maureen Dowd, escribió un mordaz artículo sobre el secretario de Defensa durante el fin de semana titulado “Cobarde en el Pentágono”. Pero el jefe de Hegseth, el presidente Donald Trump, ha expresado su apoyo a la nueva política de medios y los movimientos agresivos de Hegseth reflejan algunos de los realizados por la administración. El presidente ha demandado a medios como The New York Times y Wall Street Journal por su cobertura de él.

Algunos de los medios que aceptaron las reglas de Hegseth tendrán que contratar personal para sus nuevos roles: Just the News, por ejemplo, publicó un anuncio en línea buscando un reportero del Pentágono.

El corresponsal de Gateway Pundit en la Casa Blanca, Jordan Conradson, publicó el miércoles que estaba emocionado de unirse al cuerpo de prensa del Pentágono “y ayudar a restaurar el periodismo honesto después de aceptar seguir las reglas básicas... ¡algo que los medios tradicionales se niegan a hacer!”

Lindell, cuyos anuncios de My Pillow alguna vez cubrieron Fox News antes de unirse a los medios políticos, publicó una declaración de que LindellTV estaba “orgulloso de ser parte de una nueva generación de organizaciones de noticias que están remodelando la forma en que la información real llega al público”.

Algunas de las publicaciones se declaran conservadoras en sus declaraciones de misión. La página “Acerca de” en National Pulse presenta una foto de Donald Trump.

PentágonoEstados UnidosDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
