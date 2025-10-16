Periodistas entregan credenciales y abandonan el Pentágono tras rechazar nuevas reglas para prensa

Docenas de reporteros entregaron sus credenciales de acceso y salieron del Pentágono el miércoles en lugar de aceptar las restricciones impuestas por el gobierno a su trabajo, alejando aún más a los periodistas que cubren a las fuerzas armadas de Estados Unidos de la sede del poder. El gobierno federal ha calificado las nuevas reglas como “de sentido común”.

Los medios de comunicación rechazaron de manera casi unánime las nuevas reglas impuestas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, las cuales dejarían a los periodistas vulnerables a ser expulsados por intentar reportar información —clasificada o no— que no haya sido aprobada por Hegseth para su divulgación.

Muchos de los reporteros esperaron para salir juntos a las 4 de la tarde, la hora límite establecida por el Departamento de Defensa para abandonar el edificio. A medida que se acercaba la hora, cajas de documentos se alineaban en un pasillo del Pentágono y los reporteros llevaban sillas, una fotocopiadora, libros y fotos antiguas hacia el estacionamiento desde sus espacios de trabajo. Poco después de las 4, entre 40 y 50 periodistas salieron del lugar tras entregar sus credenciales.

“Es triste, pero también estoy realmente orgullosa de que el cuerpo de prensa se mantuvo unido”, comentó Nancy Youssef, reportera de The Atlantic que ha tenido un escritorio en el Pentágono desde 2007. Llevaba un mapa de Oriente Medio hacia su coche.

De momento se desconoce el impacto práctico que tendrán las nuevas reglas, aunque las organizaciones noticiosas prometieron que mantendrán una cobertura robusta de las fuerzas armadas sin importar el punto de vista.

Aun así, es poco probable que las imágenes de los reporteros manifestándose contra los obstáculos a su trabajo conmuevan a los partidarios del presidente Donald Trump, muchos de los cuales expresan resentimiento hacia los periodistas y aplauden los intentos por dificultar su trabajo. Trump ha estado involucrado en batallas legales contra The New York Times, CBS News, ABC News, el Wall Street Journal y The Associated Press en el último año.

Trump apoya las nuevas reglas

Hablando con los reporteros en la Casa Blanca, Trump se expresó a favor de las nuevas reglas el martes. “Creo que él (Hegseth) considera que la prensa es muy disruptiva en términos de la paz mundial”, señaló Trump. “La prensa es muy deshonesta”.

Incluso antes de emitir sus nuevas restricciones a la prensa, Hegseth —un expresentador en Fox News Channel— ha sofocado sistemáticamente el flujo de información. Ha realizado únicamente dos conferencias de prensa formales, prohibió el acceso de reporteros no escoltados a muchas áreas del enorme complejo del Pentágono, y ha iniciado investigaciones sobre filtraciones a los medios.

Ha dicho que las nuevas reglas son por “sentido común” y aseguró que el requisito de que los periodistas firmen un documento en el que se detallan los lineamientos significa que reconocen las nuevas medidas, no necesariamente que estén de acuerdo con ellas. Los periodistas lo consideran como una distinción sin diferencia.

“Lo que realmente están haciendo, es querer dar la información con cuchara al periodista, y esa sería su versión. Eso no es periodismo”, declaró Jack Keane, un general retirado del Ejército y analista para Fox News.

Cuando era miembro del Ejército, Keane dijo que uno de sus requisitos es que los nuevos generales de brigada tomaran una clase sobre el papel de los medios de comunicación en una democracia, para que no se sintieran intimidados y también vieran a los reporteros como un conducto hacia el público estadounidense.

“Hubo momentos en que se hicieron historias que me hicieron estremecer un poco”, reconoció. “Pero eso es generalmente porque habíamos hecho algo que no era tan bueno como debimos haberlo hecho”.

Youssef señaló que no tenía sentido firmar reglas que dijeran que los reporteros no deberían solicitar información a oficiales militares. “Aceptar el no pedir información es aceptar no ser un periodista”, recalcó. “Nuestro objetivo principal es solicitar información”.

La cobertura de asuntos militares continuará... a mayor distancia

Varios reporteros publicaron en redes sociales el momento en que entregaron sus credenciales de prensa.

“Es algo tan pequeño, pero estaba realmente orgullosa de ver mi fotografía en la pared de corresponsales del Pentágono”, escribió Heather Mongillo, reportera de USNINews, un medio que cubre a la Marina. “Hoy, entregaré mi credencial. La cobertura continuará”.

Mongillo, Youssef y otros reporteros enfatizaron que continuarán haciendo su trabajo sin importar dónde estén sus escritorios. Algunas fuentes seguirán hablando con ellos, aunque aseguran que algunos al interior del ejército se han sentido intimidados ante las amenazas de la cúpula del Pentágono.

El reportero de NPR Tom Bowman destacó en un ensayo muchas de las ocasiones en que recibió información de algunas de las personas que conocía en el Pentágono y en el ejército sobre lo que estaba sucediendo, incluso si contradecía la línea oficial emitida por la dirección. Muchos entienden el papel de los medios.

“Sabían que el pueblo estadounidense merecía saber lo que estaba pasando”, escribió Bowman. “Sin reporteros capaces de hacer preguntas, parece que la dirección del Pentágono continuará confiando en publicaciones elegantes en redes sociales, videos cortos cuidadosamente orquestados y entrevistas con comentaristas y podcasters partidistas. Nadie debería creer que eso es suficiente”.

La Asociación de Prensa del Pentágono, la cual tiene 101 miembros que representan a 56 medios de comunicación, se ha pronunciado en contra de las reglas. Organizaciones de todo el espectro mediático, desde las tradicionales como The Associated Press y The New York Times hasta medios conservadores como Fox y Newsmax, instruyeron a sus reporteros a salir del complejo en lugar de firmar las nuevas reglas.