Periodistas de CNN son detenidos y escoltados fuera de la zona de protesta en Los Ángeles

Se ve a los reporteros poniendo las manos detrás de la espalda antes de que los oficiales los escolten. Carroll explicó más tarde que le pidieron que pusiera las manos detrás de la espalda. Dijo que los oficiales no le pusieron bridas, pero sí le agarraron ambas manos mientras lo escoltaban fuera del área. La policía pidió su nombre y otra información básica. Cuando preguntó si estaba siendo arrestado, dijeron que no, pero que estaba siendo detenido.

“La policía no puede elegir cuándo se aplica la Primera Enmienda. Los periodistas en Los Ángeles no quedaron atrapados en el fuego cruzado, fueron atacados”, dijo en un comunicado el presidente del National Press Club, Mike Balsamo. Balsamo es editor de noticias sobre las fuerzas del orden para The Associated Press.