Personas sin hogar podrían ser arrestadas tras rechazar ofertas de refugio en Silicon Valley

El gobernador de California, Gavin Newsom, demócrata y ex alcalde de San Francisco, ha instado repetidamente a las ciudades a prohibir los campamentos. Los arrestos por alojamiento ilegal se han disparado en San Francisco, y su actual alcalde, Daniel Lurie, ha reiterado que no es apropiado que las personas vivan al aire libre.

“Empujar a personas con necesidades de salud mental o adicción a las drogas a la cárcel, sin que se haya cometido ningún delito, es inhumano e ineficaz” , dijo Otto Lee, presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Santa Clara, en un comunicado escrito enviado el lunes a The Associated Press .

San José tiene casi 1,400 lugares de refugio y espera agregar otros 800 para fin de año. Los funcionarios son conscientes de que no tienen suficientes camas, y Mahan dijo que las personas no serán castigadas si las camas no están disponibles o si las únicas opciones no son adecuadas.