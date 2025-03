Pescadores dicen que los recortes de Donald Trump les impiden adoptar tecnología respetuosa con el clima

Bremen, Maine, Estados Unidos - Los pescadores comerciales y los procesadores y distribuidores de productos del mar que buscan adoptar nuevos sistemas con menos emisiones de carbono dicen que la financiación federal de la que dependían para esto está congelada o no está disponible debido a los significativos recortes presupuestarios promovidos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Donald Trump .

Los cambios están diseñados para reemplazar los viejos motores diésel y los obsoletos sistemas de refrigeración en el mar, y los ambientalistas los promocionan como una forma de reducir la huella de carbono de estos productos. Los criadores de salmón en el estado de Washington, los distribuidores de vieiras en Maine y los pescadores de fletán en Alaska se encuentran entre los que contaron a The Associated Press que sus compromisos federales para proyectos como nuevos motores de barco y sistemas de refrigeración han sido rescindidos o están bajo revisión.

“La incertidumbre. Este no es un entorno favorable para los negocios”, dijo Togue Brawn, una distribuidora de marisco de Maine que afirma haber perdido decenas de miles de dólares. “Si quieren hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo, entonces cumplan su palabra y díganle a la gente lo que está pasando”.

“Estoy desesperado, ¿de dónde viene el dinero? Contaba con la subvención”, dijo Buchmayr. “Tenía la impresión de que si recibías una subvención de Estados Unidos, era un compromiso. La carta no decía ‘Sí, le garantizaremos los fondos dependiendo de quién sea elegido’”.

Los pescadores buscan respuestas tras recibir malas noticias

El alcance total de los recortes no está claro y los pescadores afectados describieron la situación como caótica y confusa.

Representantes del USDA y de la EPA no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press acerca de la cuantía de los recortes y si eran permanentes. Dan Smith, director estatal de energía del departamento de Desarrollo Rural del USDA para Alaska, indicó que las actualizaciones sobre algunas de las subvenciones podrían llegar en abril.