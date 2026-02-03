Polémica en Alabama: hombre enfrenta ejecución pese a no apretar el gatillo en robo mortal

Charles “Sonny” Burton no mató a nadie. El estado de Alabama podría ejecutarlo de todos modos.

Burton, de 75 años, se enfrenta a la ejecución por su papel de cómplice en un robo cometido en 1991 en una tienda de repuestos de automóviles en el que resultó muerto el cliente Doug Battle. Nadie discute que otro hombre, Derrick DeBruce, disparó y mató a Battle. Burton, uno de los seis hombres implicados en el robo, se encontraba fuera de la tienda en el momento del tiroteo, según el testimonio.

DeBruce y Burton fueron condenados a muerte. Sin embargo, DeBruce fue posteriormente condenado a cadena perpetua, por lo que Burton -que no disparó el arma ni ordenó matar a nadie- es la única persona que se enfrenta a la ejecución.

Matt Schulz, abogado de Burton, dijo que el caso “representa un caso atípico extremo” entre los casos de pena de muerte.

En enero, el Tribunal Supremo de Alabama autorizó a la gobernadora Kay Ivey a fijar la fecha de ejecución de Burton mediante gas nitrógeno. La hija de la víctima y varios miembros del jurado de su juicio de 1992 instan ahora al gobernador a que conceda clemencia, argumentando que el caso plantea cuestiones fundamentales de justicia.

“Esperamos y rogamos que el gobernador Ivey reconozca que este caso se escapó de las manos. Sería un error ejecutar a un hombre que ni siquiera vio cómo se producía el tiroteo, después de que el estado acordara volver a condenar al tirador a cadena perpetua sin libertad condicional, y éste no es el tipo de caso en el que piensa la mayoría de la gente cuando se imagina la ejecución de la pena de muerte”, declaró Schulz.

El asesinato en AutoZone

El tiroteo se produjo el 16 de agosto de 1991, durante un robo en un AutoZone de Talladega.

Antes de que entraran, Burton, que tenía 40 años, dijo que si alguien causaba problemas en la tienda que él “se encargaría de ello”, según el testimonio.

DeBruce gritó a todo el mundo que se agachara. Burton, también armado con una pistola, obligó al encargado a ir a la parte de atrás para abrir la caja fuerte.

Al terminar el atraco, Battle, veterano del Ejército de 34 años y padre de cuatro hijos, entró en la tienda. Tiró su cartera al suelo, se tiró al suelo e intercambió palabras con DeBruce. LaJuan McCants, que tenía 16 años en ese momento, declaró que Burton y otras personas habían salido de la tienda cuando DeBruce disparó a Battle por la espalda.

Después, Burton preguntó a DeBruce en el coche de huida por qué había disparado al hombre, testificó McCants.

Durante los alegatos finales, un fiscal argumentó que Burton era “tan culpable como Derrick DeBruce, porque está allí para ayudarle y asistirle”. Los fiscales señalaron la declaración sobre el manejo de los problemas como prueba de que Burton era el líder del robo.

Pero los abogados de Burton dijeron que sólo hay pruebas de que Burton tenía la intención de participar en un robo, no de hacer daño a nadie.

La súplica de una víctima y el arrepentimiento de un miembro del jurado

La hija de la víctima es una de las personas que piden clemencia al gobernador.

Tori Battle, que tenía 9 años cuando mataron a su padre, pidió a Ivey que “considere extender la gracia al Sr. Burton y concederle clemencia”.

“Mi padre Doug Battle era muchas cosas. Era fuerte, pero valoraba la paz. No creía en la venganza”, escribió en una carta a Ivey. The Associated Press no pudo ponerse en contacto con ella ni con otros miembros de la familia Battle para hacer comentarios.

Seis de los ocho miembros vivos del jurado del juicio de 1992 no se oponen a la conmutación, según la petición de clemencia. Tres la solicitan, afirmando que nunca habrían recomendado la pena de muerte si el tirador hubiera recibido una condena menor.

“No es en absoluto justo. No se ejecuta a alguien que no apretó el gatillo”, dijo Priscilla Townsend, una de las miembros del jurado, en una entrevista telefónica.

Townsend dijo que recomendaron la pena de muerte tras un juicio extremadamente emotivo. Townsend dijo que sigue creyendo en la pena de muerte “para lo peor de lo peor”, pero afirmó que no se trata de Burton.

La oficina del fiscal general Steve Marshall se opuso a la petición de clemencia.

“Burton fue condenado por asesinato capital en abril de 1992 y que el jurado recomendó unánimemente la pena de muerte. La condena y la sentencia han sido confirmadas a todos los niveles”, declaró un portavoz de la oficina.

En qué punto se encuentra el Supremo

La mayoría de las personas condenadas a muerte lo fueron por matar directamente a alguien, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos permite la ejecución de cómplices en determinadas circunstancias. Robin M. Maher, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, dijo que el grupo ha documentado al menos 22 casos en los que la persona ejecutada participó en un delito grave durante el cual una víctima murió a manos de otro participante.

En 1987, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió que los cómplices que no apretaran el gatillo fueran condenados a muerte si mostraban una “indiferencia temeraria” por la vida humana. Maher dijo que eso ha creado “arbitrariedad entre las jurisdicciones”. Richard S. Jaffe, abogado no implicado en el caso de Burton, dijo que la ley de Alabama exige que los fiscales demuestren que el cómplice tenía una “intención particularizada de matar”. Los abogados de Burton han argumentado que nunca se demostró esa intención.

Las concesiones de clemencia son raras en los casos de condenados a muerte. Ivey ha concedido clemencia en una ocasión. Sin embargo, los gobernadores republicanos de varios estados han concedido clemencia a cómplices en casos de asesinato. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, conmutó una pena de muerte en noviembre.

Las peticiones de clemencia

Burton creció con un padre alcohólico que le pegaba con frecuencia, según los documentos de la sentencia. A pesar de ello, se convirtió en un protector para los miembros más jóvenes de la familia, dijo su hermana Eddie Mae Ellison.

Ellison dijo que su hermano “no es perfecto, pero no es la persona descrita por los fiscales”.