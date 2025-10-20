Opinión
20 de octubre de 2025
80°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Policía de Filadelfia halla restos humanos en búsqueda de mujer desaparecida

Keon King, de 21 años, fue arrestado y acusado de secuestro, acoso y otros cargos en la desaparición de Kada Scott

20 de octubre de 2025 - 8:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta foto sin fecha proporcionada por el Departamento de Policía de Filadelfia muestra a Kada Scott, de 23 años, quien sigue desaparecida desde que salió durante su turno de noche en un hogar de ancianos el 4 de octubre. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La policía de Filadelfia encontró restos humanos el sábado en su búsqueda de una mujer de 23 años que desapareció de su trabajo en un hogar de ancianos hace unas dos semanas.

RELACIONADAS

La policía realizó una conferencia de prensa el sábado para dar una actualización sobre la desaparición de Kada Scott y emitió un comunicado diciendo que los investigadores “recuperaron restos humanos que se cree que son” de ella. Sin embargo, John Stanford, subcomisionado del Departamento de Policía de Filadelfia, se abstuvo de confirmar que los restos encontrados en un área boscosa detrás de una escuela abandonada fueran de Scott.

Según Stanford, una pista anónima llevó a la policía al área que ya habían buscado anteriormente. Indicó que los restos, que se cree que son el cuerpo de una mujer, fueron encontrados en una fosa poco profunda. Agregó que parecía que la persona había estado muerta durante varios días.

“No vamos a confirmar, en este momento, que se trate de Kada Scott porque eso debe ser realizado por la oficina del médico forense”, afirmó. “Todavía hay mucho trabajo por hacer”.

Stanford dijo que los investigadores estaban en contacto con la familia de Scott sobre los avances, pero se negó a responder preguntas específicas, argumentando que la investigación sigue en curso.

La portavoz de la policía, Tanya Little, dijo el domingo que el departamento no tenía actualizaciones. Un mensaje dejado el domingo para la oficina del médico forense no fue respondido.

El caso ha suscitado preguntas sobre el sistema de justicia.

Keon King, de 21 años, fue arrestado y acusado de secuestro, acoso y otros cargos en la desaparición de Scott. Se le había permitido quedar en libertad tras ser acusado en un caso similar a principios de este año.

En el caso de Scott, la fianza de King se ha fijado en $2.5 millones. Permanece bajo custodia y tiene una audiencia preliminar el próximo mes. Su abogado defensor no respondió a un mensaje solicitando comentarios.

Tags
Breaking NewsFiladelfiaPersona desaparecida
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
