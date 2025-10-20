Policía de Filadelfia halla restos humanos en búsqueda de mujer desaparecida

La policía de Filadelfia encontró restos humanos el sábado en su búsqueda de una mujer de 23 años que desapareció de su trabajo en un hogar de ancianos hace unas dos semanas.

La policía realizó una conferencia de prensa el sábado para dar una actualización sobre la desaparición de Kada Scott y emitió un comunicado diciendo que los investigadores “recuperaron restos humanos que se cree que son” de ella. Sin embargo, John Stanford, subcomisionado del Departamento de Policía de Filadelfia, se abstuvo de confirmar que los restos encontrados en un área boscosa detrás de una escuela abandonada fueran de Scott.

Según Stanford, una pista anónima llevó a la policía al área que ya habían buscado anteriormente. Indicó que los restos, que se cree que son el cuerpo de una mujer, fueron encontrados en una fosa poco profunda. Agregó que parecía que la persona había estado muerta durante varios días.

“No vamos a confirmar, en este momento, que se trate de Kada Scott porque eso debe ser realizado por la oficina del médico forense”, afirmó. “Todavía hay mucho trabajo por hacer”.

Stanford dijo que los investigadores estaban en contacto con la familia de Scott sobre los avances, pero se negó a responder preguntas específicas, argumentando que la investigación sigue en curso.

La portavoz de la policía, Tanya Little, dijo el domingo que el departamento no tenía actualizaciones. Un mensaje dejado el domingo para la oficina del médico forense no fue respondido.

El caso ha suscitado preguntas sobre el sistema de justicia.

Keon King, de 21 años, fue arrestado y acusado de secuestro, acoso y otros cargos en la desaparición de Scott. Se le había permitido quedar en libertad tras ser acusado en un caso similar a principios de este año.