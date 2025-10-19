George Santos se dice humilde, pero desestima a los críticos “exagerados”

Liberado de la prisión donde cumplía condena por estafar a los donantes de su campaña, el ex representante de Estados Unidos, George Santos, dice que se siente humilde por su experiencia tras las rejas, pero no le preocupa el “exceso de dramatismo” de los críticos molestos porque el presidente Donald Trump le concedió el indulto.

“Estoy bastante seguro de que si el presidente Trump hubiera perdonado a Jesucristo en la cruz, habría tenido críticos”, dijo Santos el domingo en una entrevista en CNN.

Santos, quien ganó el cargo después de inventar una personalidad falsa como negociador de Wall Street, se declaró culpable de fraude y robo de identidad el año pasado y comenzó a cumplir una sentencia de 7 años en julio en una prisión en Nueva Jersey. Pero Trump ordenó que lo liberaran el viernes después de haber cumplido sólo 84 días. Trump llamó a Santos un “pícaro”, pero dijo que no merecía una sentencia dura y que debería recibir crédito por votar republicano.

En declaraciones en el programa “State of the Union” de CNN, Santos dijo que había “aprendido mucho” y que había comido “una porción muy grande de pastel de humildad, si no todo el pastel” mientras estaba en prisión.

También se disculpó con sus antiguos electores en su distrito congresional de Nueva York, diciendo que estaba “en una bola de fuego caótica” cuando cometió sus crímenes. Santos admitió el año pasado haber engañado a donantes y robado las identidades de 11 personas, incluidos sus propios familiares.

Pero cuando se le preguntó acerca de los compañeros republicanos descontentos de que Trump lo liberara tan pronto, Santos dijo que otros actos presidenciales de clemencia habían sido peores, citando la decisión del presidente Joe Biden de perdonar a su hijo, Hunter, por delitos fiscales y con armas.

“Así que perdónenme si no estoy prestando demasiada atención al escándalo de la indignación de mis críticos”, dijo Santos.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Santos había acordado pagar una restitución de $373,750 y la confiscación de $205,003. Pero la orden de clemencia de Trump pareció eximirlo de pagar más multas o restitución.

Santos dijo que se le había concedido una segunda oportunidad y que tenía la intención de “reparar los daños”, pero cuando se le preguntó si tenía la intención de devolver el dinero a los donantes de la campaña que había defraudado, dijo que sólo si tenía que hacerlo.

“Si la ley me lo exige, sí. Si no es así, entonces no”, dijo Santos.

Santos había apelado directamente a Trump en busca de ayuda, citando su lealtad a la agenda del presidente y al Partido Republicano en una carta publicada el 13 de octubre en The South Shore Press. Pero dijo el domingo que no tenía expectativas y se enteró de su conmutación por sus compañeros de prisión que vieron la noticia en la televisión.

Las revelaciones de que Santos inventó gran parte de la historia de su vida surgieron pocas semanas después de que se convirtiera en el primer republicano abiertamente gay elegido al Congreso en 2022.

Santos había dicho durante la campaña que era un consultor de negocios exitoso con una importante cartera de bienes raíces. Pero finalmente admitió haber embellecido su biografía. Nunca se había graduado de Baruch College, donde había afirmado ser un jugador destacado en el equipo de voleibol de la universidad de Manhattan. Nunca había trabajado en Citigroup y Goldman Sachs. No poseía propiedades.

En verdad, estaba luchando financieramente, había pasado por varios trabajos, incluido uno para una empresa acusada de dirigir un esquema Ponzi, e incluso se enfrentó al desalojo.