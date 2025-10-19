Opinión
19 de octubre de 2025
Conductor arrolla fiesta de cumpleaños en Maryland: una mujer muerta y ocho niños heridos

Los menores tienen entre 1 a 17 años y el sospechoso, que primero huyó, luego se entregó a las autoridades

19 de octubre de 2025

Trece personas resultaron heridas en el hecho en Bladensburg, Maryland, de acuerdo con declaraciones del departamento de policía de la ciudad y del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Prince George. (Shutterstock)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

BLADENSBURG, Maryland, EE.UU. — Un conductor que se dio a la fuga embistió una fiesta de cumpleaños al aire libre en los suburbios de Washington, D.C., matando a una mujer e hiriendo a ocho niños el sábado por la noche, informó la policía.

Trece personas resultaron heridas en el hecho en Bladensburg, Maryland, de acuerdo con declaraciones del departamento de policía de la ciudad y del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Prince George.

Los niños tenían edades comprendidas entre 1 y 17 años, según un comunicado de la Policía de Bladensburg.

Un video y fotos de la escena publicados en las redes sociales muestran un sedán dentro de una carpa blanca en el césped frente a una casa.

El conductor, que salió del vehículo y huyó, posteriormente se entregó a la policía. El hombre de 66 años ha sido entrevistado por los investigadores que están consultando con los fiscales sobre qué cargos criminales presentar.

La mujer fallecida fue identificada como Ashley Hernandez Gutierrez, de 31 años, de Washington. Al menos tres adultos y un niño permanecían en el hospital el domingo, declaró la policía .

La policía inicialmente dijo que nueve niños resultaron heridos y sus edades oscilaban entre 2 y 9 años.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Tags
Breaking NewsMarylandAccidentes
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
