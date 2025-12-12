¿Por qué Donald Trump firmó una orden ejecutiva para bloquear las regulaciones estatales sobre inteligencia artificial?

El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva destinada a bloquear que los estados elaboren sus propias regulaciones para la inteligencia artificial, diciendo que la floreciente industria está en riesgo de ser sofocada por un mosaico de reglas onerosas mientras se encuentra en una batalla con los competidores chinos por la supremacía.

Miembros del Congreso de ambos partidos, así como grupos de defensa de las libertades civiles y los derechos de los consumidores, han presionado para que se regule más la IA, alegando que no hay suficiente supervisión de esta poderosa tecnología.

Pero Trump dijo a los periodistas en el Despacho Oval que “solo va a haber un ganador” en la carrera de las naciones por dominar la inteligencia artificial, y el Gobierno central de China ofrece a sus empresas un único lugar al que acudir para obtener las aprobaciones gubernamentales.

“Tenemos la gran inversión que viene, pero si tuvieran que obtener 50 aprobaciones diferentes de 50 estados diferentes, puedes olvidarlo porque es imposible de hacer”, dijo Trump.

La orden ejecutiva encarga al fiscal general la creación de un nuevo grupo de trabajo para impugnar las leyes estatales, y al Departamento de Comercio la elaboración de una lista de normativas problemáticas.

También amenaza con restringir la financiación de un programa de despliegue de banda ancha y otros programas de subvenciones a los estados con leyes de IA.

David Sacks, un capitalista de riesgo con amplias inversiones en IA que lidera las políticas de Trump sobre criptomoneda e inteligencia artificial, dijo que la administración Trump solo presionaría contra “los ejemplos más onerosos de regulación estatal”, pero no se opondría a las medidas de “seguridad infantil”.

Lo que han propuesto los estados

Cuatro estados -Colorado, California, Utah y Texas- han aprobado leyes que establecen algunas normas para la IA en el sector privado, según la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad.

Esas leyes incluyen limitar la recopilación de determinados datos personales y exigir más transparencia a las empresas.

Las leyes responden a la IA, que ya está presente en la vida cotidiana. La tecnología ayuda a tomar decisiones importantes para los estadounidenses, como quién consigue una entrevista de trabajo, el alquiler de un apartamento, un préstamo hipotecario e incluso cierta atención médica. Pero la investigación ha demostrado que puede cometer errores en esas decisiones, como dar prioridad a un determinado sexo o raza.

Las propuestas de regulación de la IA más ambiciosas de los Estados exigen que las empresas privadas ofrezcan transparencia y evalúen los posibles riesgos de discriminación de sus programas de IA.

