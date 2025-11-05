Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de noviembre de 2025
77°lluvia moderada
OpiniónMinuto empresarial
Suscriptores
OPINIÓN
Minuto empresarial
Agnes SuárezAgnes Suárez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Inteligencia artificial y ciberseguridad: entre la protección y el riesgo

El reto está en usar la IA con responsabilidad y supervisión humana. Ningún algoritmo reemplaza el criterio ético ni la vigilancia constante, apunta Agnes B. Suárez

5 de noviembre de 2025 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La inteligencia artificial puede ser nuestra mejor aliada o nuestro peor enemigo, todo depende de cómo la utilicemos, señala Suárez. (Shutterstock)

La inteligencia artificial (IA) está transformando la ciberseguridad a una velocidad sin precedentes. Hoy los sistemas inteligentes pueden detectar patrones sospechosos, analizar millones de datos y anticipar ataques antes de que causen daño. Gracias a la IA, las empresas fortalecen sus defensas digitales y responden más rápido ante incidentes.

Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Inteligencia artificialCiberseguridad
ACERCA DEL AUTOR
Agnes Suárez

Agnes Suárez

Arrow Icon
La autora, una contadora pública autorizada y consultora, fue presidenta de la Asociación de Compañías de Seguros.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: