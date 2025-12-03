¿Por qué la vacuna contra la hepatitis B está en la mira de la administración de Donald Trump?

Se espera que esta semana un comité federal asesor sobre vacunas debata si los recién nacidos deben seguir recibiendo la vacuna contra la hepatitis B, la primera que se ha descubierto que previene el cáncer.

Las recomendaciones sanitarias federales sugieren ahora que todos los bebés sean vacunados contra la infección hepática en su primer día de vida, pero se espera que el comité del Secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., cambie esto el jueves, contradiciendo el anterior consejo de salud pública.

No está claro qué está considerando exactamente el comité, pero la Academia Americana de Pediatría seguirá instando a que se administre una dosis de nacimiento, dijo el Dr. Sean O’Leary, de la organización.

“Vamos a seguir recomendándolo porque salva vidas”, dijo.

He aquí un vistazo a la enfermedad, la vacuna y el debate sobre el cambio de las recomendaciones.

Las enfermedades hepáticas pueden causar problemas de salud de por vida

La hepatitis B es una infección hepática grave que en la mayoría de las personas dura menos de seis meses. Pero para algunos -especialmente lactantes y niños- puede convertirse en un problema duradero que puede provocar insuficiencia hepática, cáncer de hígado y una cicatrización denominada cirrosis.

En los adultos, el virus se transmite a través de las relaciones sexuales o al compartir agujas durante el consumo de drogas inyectables.

Pero también puede transmitirse de una madre infectada a un bebé. Hasta el 90% de los bebés que contraen la hepatitis B sufren infecciones crónicas, lo que significa que su sistema inmunitario no elimina completamente el virus.

Se calcula que hasta 2.4 millones de personas en Estados Unidos tienen hepatitis B, y hasta la mitad desconocen que están infectadas, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El Dr. Baruch Blumberg, científico federal, identificó el virus causante de la infección en 1965. Ganó el Premio Nobel por el descubrimiento, que dio lugar a pruebas y vacunas. La primera vacuna contra la hepatitis B se autorizó en Estados Unidos en 1981.

Las vacunas para recién nacidos se recomiendan desde hace años

Durante décadas, un grupo de expertos nombrado por el gobierno, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, ha influido en la orientación nacional sobre vacunas. Sus recomendaciones suelen adoptarse como directrices nacionales que los médicos tienen muy en cuenta.

En 1991, el comité recomendó una dosis inicial de vacuna contra la hepatitis B al nacer. Las directrices se modificaron ligeramente a lo largo de los años y en la actualidad sugieren una dosis en las 24 horas siguientes al nacimiento para todos los lactantes médicamente estables que pesen al menos 2 kilos (4,4 libras), además de vacunas de seguimiento que deben administrarse aproximadamente al mes y a los 6 meses.

¿Por qué una dosis justa al nacer? Las autoridades sanitarias solían confiar en el cribado de las mujeres embarazadas para detectar bebés que pudieran haber estado expuestos al virus. Pero, según los expertos, muchos casos se pasaban por alto porque algunas mujeres no se sometían a las pruebas o los resultados eran incorrectos. Además, el virus puede vivir en las superficies durante más de siete días a temperatura ambiente, por lo que los niños no vacunados que conviven con una persona con una infección crónica pueden contagiarse.

La vacunación de los recién nacidos contra la hepatitis B se considera un éxito de la salud pública. A lo largo de unos 30 años, los casos entre los niños descendieron de unos 18,000 al año a unos 2,200.

Un grupo de investigadores de salud pública, el Proyecto de Integridad de las Vacunas, ha publicado esta semana su análisis de más de 400 estudios e informes realizados a lo largo de 40 años. El grupo llegó a la conclusión de que la dosis al nacer es segura, y es una razón importante por la que han disminuido las infecciones pediátricas por hepatitis B en Estados Unidos.

El Comité revisa la recomendación sobre los recién nacidos

Kennedy, uno de los principales activistas antivacunas antes de convertirse en el máximo responsable sanitario del país, despidió a los 17 miembros del ACIP a principios de este año y los sustituyó por un grupo que incluye varias voces antivacunas.

El grupo de expertos ha expresado su preocupación por la administración de una vacuna a un bebé a una edad tan temprana.

“¿Estamos pidiendo a nuestros bebés que resuelvan un problema de adultos?”, preguntó la Dra. Evelyn Griffin, miembro del comité, en una reunión celebrada en septiembre.

El Dr. Robert Malone, miembro del comité, respondió a las preguntas sobre la necesidad del cambio: “La señal que impulsa esto no es de seguridad. Es una señal de confianza. ... Es la de unos padres incómodos con este procedimiento médico que se realiza al nacer de forma bastante unilateral y sin un consentimiento informado significativo.”

El comité pospuso la votación en la reunión de septiembre, pero está previsto que se adopten medidas al respecto en la reunión del jueves, según el orden del día. Los funcionarios federales no han respondido a las preguntas sobre la cuantía exacta del retraso propuesto ni han revelado en qué investigaciones se basa la decisión.

¿Qué pasaría si se retrasaran las inyecciones?

No saber qué contempla la comisión hace difícil adivinar el impacto potencial. Pero algunos lo han intentado.

Esta semana, investigadores de salud pública que colaboran con organizaciones de defensa de los derechos de los enfermos de hepatitis han publicado un informe en el que se calcula que retrasar la administración de la primera dosis a los dos meses podría provocar al menos 1,400 infecciones por hepatitis B en niños y 480 muertes. El informe -que aún no ha sido revisado por pares ni publicado en una revista médica- calcula que el número de víctimas sería mayor si la primera dosis se administrara incluso más tarde.

Pero un cambio en la recomendación del ACIP puede tener un impacto limitado, dijo O’Leary.

El poder más directo del comité se ejerce sobre lo que cubre el programa gubernamental Vacunas para Niños, que paga las vacunas de los niños no asegurados de familias con bajos ingresos. Las vacunas contra la hepatitis B suelen incluirse en la factura final del hospital por el parto. Por tanto, una nueva recomendación del ACIP probablemente no supondría un obstáculo económico para la práctica actual de muchos hospitales, afirmó.

Pero cualquier cambio puede confundir y asustar a los padres, añadió.

“Si asusta, se comparte” en las redes sociales, dijo O’Leary.

Varias organizaciones médicas y de salud pública -e incluso algunos funcionarios de gobiernos estatales- han dicho, antes de la reunión, que cambiar la recomendación es una idea terrible. Entre ellas se encuentra una coalición de dirigentes gubernamentales de varios estados del noreste, formada recientemente, que esta semana emitió un comunicado en el que afirmaba que seguiría instando a las familias a que se administraran una dosis de nacimiento en las 24 horas siguientes al parto.

La senadora estadounidense Patty Murray, demócrata de Washington, pidió esta semana al Congreso que obligue a Kennedy a comparecer en una audiencia y explicar las acciones del ACIP.