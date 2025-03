“Esto no se puede hacer mediante acción ejecutiva”, expresó David Becker, un exabogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que dirige el Centro para la Innovación e Investigación Electoral, una organización sin fines de lucro.

Al firmar la orden, Trump insinuó que habría más medidas dirigidas a combatir el fraude electoral “en las próximas semanas”. Cuando se le preguntó sobre la orden en un pódcast el miércoles, Trump reafirmó su amenaza de retener fondos federales para los estados que no cumplan y reiteró sus frecuentes falsedades en materia electoral.

Autoridad limitada para regular las elecciones

Las elecciones en Estados Unidos son únicas porque no están centralizadas. En lugar de ser administradas por el gobierno federal, son llevadas a cabo por funcionarios electorales y voluntarios en miles de jurisdicciones en todo el país, desde pequeños municipios hasta extensos condados urbanos con más votantes que algunos estados tienen personas. La llamada “Cláusula de Elecciones” de la Constitución también otorga al Congreso el poder de “hacer o alterar” las regulaciones electorales, al menos para cargos federales, pero no menciona ninguna autoridad presidencial sobre la gestión de las elecciones.

Becker dijo que cuando hay un problema nacional con la votación que necesita ser resuelto, como un grupo particular de votantes que se les niega el derecho a votar, “siempre se hace a través del Congreso”.

“A ver, la Constitución fue muy clara: el presidente no es rey”, dijo Becker. “El presidente no puede establecer órdenes ejecutivas que afecten a los estados de un plumazo. Si quiere afectar el financiamiento, tiene que pasar por el Congreso para hacerlo”.

Sean Morales-Doyle, director del programa de derechos de voto en el Brennan Center for Justice, calificó la orden ejecutiva de “ilegal desde el punto de vista estatutario y constitucional”. Como ejemplo, señaló la disposición que requiere prueba documental de ciudadanía, que dijo viola la Ley Nacional de Registro de Votantes.

No es la primera vez que un presidente emite una orden ejecutiva relacionada con elecciones. En 2021, el expresidente Joe Biden emitió una orden ordenando a las agencias federales a tomar medidas para promover el acceso al voto, lo que le valió críticas de los republicanos que argumentaron que era inconstitucional y excedía su autoridad. Trump rescindió esa orden este año.

Reclama poderes cuestionables

La orden de Trump ordena a una agencia independiente y bipartidista llamada la Comisión de Asistencia Electoral (EAC, por sus siglas en inglés) a enmendar su formulario federal de registro de votantes y sus directrices para los sistemas de votación. Dice que la comisión debería entonces rescindir la certificación de equipos de votación que no cumplan con sus estándares elegidos.

Pero debido a que la comisión fue establecida por el Congreso para ser independiente, “el presidente no puede simplemente dictar a la EAC lo que debe hacer”, dijo Jonathan Diaz, director de defensa del voto y asociaciones en el Centro Legal de Campaña, una organización no partidista.

Un representante de la EAC por el momento no ha respondido a la solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Se prevén demandas

Millones de estadounidenses no tienen documentos apropiados disponibles de inmediato para probar su ciudadanía, aunque son ciudadanos de Estados Unidos. Por ejemplo, en las recientes elecciones municipales en Nueva Hampshire , que recientemente aprobó un requisito de prueba de ciudadanía, algunas mujeres no tenían la documentación adecuada porque habían cambiado su apellido al casarse.

Recursos legales en el horizonte

Junto con la ACLU, el grupo no partidista Campaign Legal Center y Common Cause dijeron que estaban revisando la orden para posibles impugnaciones. Un compromiso más fuerte vino del prominente abogado demócrata de elecciones y derechos de voto Marc Elias, quien publicó en línea el martes: “Demandaremos”.