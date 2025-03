La restricción de fondos para la educación superior pone de manifiesto cuánto dependen las universidades estadounidenses del gobierno federal —proveedor de subvenciones y contratos que han representado cerca de la mitad de los ingresos totales de algunas universidades especializadas en investigación, según un análisis de The Associated Press.

Decenas de miles de millones de dólares en juego

Trump obtuvo concesiones de Columbia

Nuevo enfoque para aplicación de las leyes de derechos civiles

“Parece que gran parte de la estrategia se basa en la intimidación, más que en verdaderas conclusiones legales fundamentadas”, dijo Michael Pillera, director de equidad educativa del Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law (Comité de Abogados para los Derechos Civiles Bajo la Ley), una organización no partidista y sin fines de lucro que se centra en alcanzar la equidad e igualdad para todas las razas y etnicidades. “Creo que todo esto está diseñado como una manera de intimidar a todas las universidades, no sólo a las instituciones bajo investigación”.