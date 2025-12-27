Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Promotor eólico marino de Virginia demanda a Donald Trump por orden de paralizar proyectos

La orden del presidente paraliza cinco proyectos de generación de energía a través de la fuerza del viento

27 de diciembre de 2025 - 9:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bases de aerogeneradores, generadores y palas se colocan junto con los buques de apoyo en la terminal marina de Portsmouth en la zona de preparación para el proyecto de aerogeneradores de Dominion Energy el lunes 22 de diciembre, en Portsmouth, Virginia. (Steve Helber)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Norfolk, Virginia- Los desarrolladores de un proyecto eólico marino en Virginia están pidiendo a un juez federal que bloquee una orden de la administración de Donald Trump que detuvo la construcción de su proyecto, junto con otros cuatro, por preocupaciones de seguridad nacional.

RELACIONADAS

Dominion Energy Virginia afirma en su demanda presentada a última hora del martes que la orden del Gobierno es “arbitraria y caprichosa” e inconstitucional. La empresa, con sede en Richmond, está desarrollando el proyecto Coastal Virginia Offshore Wind, que considera esencial para satisfacer las crecientes necesidades energéticas de decenas de nuevos centros de datos.

El Departamento de Interior no detalló el lunes los problemas de seguridad que planteaba el bloqueo de los cinco proyectos. En una carta a los promotores de los proyectos, la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica de Interior fijó un plazo de 90 días -y posiblemente más- “para determinar si las amenazas a la seguridad nacional que plantea este proyecto pueden mitigarse adecuadamente”.

Los otros proyectos son Vineyard Wind, en construcción en Massachusetts, Revolution Wind, en Rhode Island y Connecticut, y dos proyectos en Nueva York: Sunrise Wind y Empire Wind. Los gobernadores demócratas de esos estados han prometido luchar contra la orden, la última medida de la Administración Trump para obstaculizar la energía eólica marina en su ofensiva contra las fuentes de energía renovables.

Una turbina del parque eólico Block Island frente a la costa de Rhode Island. Afirmaciones infundadas sobre la amenaza de la energía eólica marina a las ballenas han surgido como un punto álgido en la lucha por el futuro de la energía renovable. (Foto AP/Julia Nikhinson, Archivo)
Una turbina del parque eólico Block Island frente a la costa de Rhode Island. Afirmaciones infundadas sobre la amenaza de la energía eólica marina a las ballenas han surgido como un punto álgido en la lucha por el futuro de la energía renovable. (Foto AP/Julia Nikhinson, Archivo) (Julia Nikhinson)

El proyecto de Dominion lleva en construcción desde principios de 2024 y estaba previsto que entrara en funcionamiento a principios del próximo año, proporcionando energía suficiente para abastecer a unos 660.000 hogares. La empresa dijo que el retraso le estaba costando más de 5 millones de dólares al día en pérdidas solo por los barcos utilizados en la construcción a toda hora, y que los clientes o la empresa acabarían asumiendo el coste.

Dominion calificó la orden de esta semana como “la última de una serie de medidas irracionales de la agencia que atacan a la energía eólica marina y luego se retractan cuando esas medidas se consideran ilegales”.

La Oficina de Gestión de la Energía Oceánica no respondió inmediatamente a un correo electrónico en busca de comentarios.

El juez de distrito Jamar Walker fijó para las 2:00 p.m. del lunes una vista sobre la solicitud de Dominion de una orden de restricción temporal.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
