Publican videos que muestran la respuesta al tiroteo escolar en Uvalde que dejó 21 muertos

Austin, Texas— Líderes del condado de Uvalde, Texas, publicaron el martes un video de la cámara corporal de la policía y documentos que detallan la respuesta agonizantemente lenta de las fuerzas del orden durante uno de los ataques más mortíferos en un salón de clases en la historia de estados unidos que dejó 19 estudiantes y dos maestros muertos.

Las autoridades fueron duramente criticadas por no enfrentarse al pistolero de 18 años, Salvador Ramos, durante más de una hora después de que comenzara el tiroteo en mayo de 2022 en la escuela primaria Robb.

Varios videos de cámaras corporales muestran a agentes de varios departamentos dentro del pasillo de la escuela y de pie afuera. los agentes que merodean sugieren arrojar gas por la ventana o buscar una llave para el aula cerrada, pero no está claro si se toma alguna de esas sugerencias o quién está a cargo.

En cuestión de minutos, los padres se dirigieron a una cerca cerca de la escuela y les gritaron a los agentes que hicieran algo.

PUBLICIDAD

“¿En qué clase está?”, se puede escuchar a un padre gritando. Otro grita: “vamos hombre, mi hija está ahí dentro”. Otro padre no visto en el video dice enojado: “o entras tú o entro yo, hermano”, y añade unos segundos después: “mis hijos están ahí dentro, hermano... por favor”.

Los registros publicados el martes son el lote final de documentos que las autoridades locales retuvieron durante una batalla legal de años por el acceso público. Los familiares de las víctimas fueron algunos de los que presionaron para que se publicaran los registros.

1 / 22 | Estas son las víctimas de la matanza en la escuela elemental Robb de Uvalde, Texas. Algunas de las víctimas fatales de una matanza en la escuela elemental Robb de Uvalde, Texas. Las fotos han sido publicadas o suministradas a medios noticiosos por familiares. - Captura

En un video se puede escuchar a un oficial involucrado en la respuesta inicial decir: “no podemos verlo en absoluto” antes de agregar: “estábamos en el frente y él comenzó a disparar”.

El oficial que lleva la cámara corporal pregunta: “¿está en un salón de clases, verdad?”. otro oficial responde: “con niños”.

Tres meses antes del tiroteo, los agentes del Sheriff fueron a la casa del pistolero en noches consecutivas porque estaba discutiendo con su madre por el wi-fi y el equipo de videojuegos roto después de que ella apagara internet, según muestran los registros.

Adriana Reyes dijo que su hijo nunca la golpeó, pero les dijo a los agentes “que tenía miedo de Salvador y quería ayuda”, según un informe. la abuela de Ramos lo recogió una noche y los agentes lo llevaron allí la noche siguiente.

Organizaciones de medios, incluida The Associated Press, demandaron al distrito escolar independiente consolidado de Uvalde y al condado de Uvalde en 2022 para que se publicaran sus registros. Un tribunal de apelaciones de Texas confirmó en julio el fallo de un tribunal inferior de que los registros debían hacerse públicos.

PUBLICIDAD

El año pasado, los funcionarios de la ciudad de Uvalde publicaron imágenes de cámaras corporales y grabaciones de llamadas al Sistema de Emergencia 9-1-1.

Masacre de 19 niños y dos maestros: trágica escena en escuela de Texas El presunto tirador tenía 18 años y abrió fuego en una escuela elemental en la ciudad de Uvalde.

Los documentos publicados por el distrito escolar el lunes detallaron el declive del pistolero a partir de la escuela intermedia, incluido su abandono escolar apenas meses antes de la masacre.

Casi 400 agentes esperaron más de 70 minutos antes de enfrentarse al pistolero en un aula llena de niños y maestros muertos y heridos. Investigaciones federales y estatales posteriores analizaron el entrenamiento, la comunicación, el liderazgo y la tecnología de las fuerzas del orden, y cuestionaron si los agentes priorizaron sus propias vidas sobre las de los niños y los maestros.