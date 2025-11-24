¿Qué pueden esperar los viajeros en Estados Unidos durante el período de Acción de Gracias?

Es posible que las turbulencias causadas por el cierre más prolongado del gobierno federal estén aún frescas en la mente de los viajeros este Día de Acción de Gracias, pero los expertos afirman que prepararse para el habitual ajetreo de las fiestas por el tiempo invernal, el tráfico denso y los aeropuertos abarrotados puede ayudar a aliviar esos nervios.

“Creo que el cierre en este momento es historia para el transporte aéreo. Las aerolíneas entienden muy bien esta época del año. Saben exactamente lo que tienen que hacer”, afirma Sheldon H. Jacobson, experto en operaciones aeroportuarias y aéreas. “El verdadero reto es asegurarse de que los viajeros puedan valerse por sí mismos”.

He aquí una guía para navegar por la semana más ajetreada del año en lo que a viajes se refiere:

¿Qué tan ocupado puede estar?

Las previsiones de viajes apuntan a aeropuertos y carreteras abarrotadas.

Una semana después de levantar las restricciones de vuelo sin precedentes que impuso a las aerolíneas comerciales durante el cierre, la Administración Federal de Aviación se prepara para su semana de Acción de Gracias más concurrida en 15 años, con más de 360,000 vuelos programados entre el lunes y el próximo martes. Eso supone más de 17.8 millones de personas que pasarán los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte.

La AAA prevé que habrá 1.3 millones más de viajeros en las carreteras que el año pasado, con lo que el número total de personas que viajarán en coche ascenderá al menos a 73 millones.

Tiempo invernal

No se puede controlar el tiempo, pero sí el grado de preparación ante una tormenta invernal. Si su vuelo se cancela o se retrasa, ¿conducirá en su lugar o pospondrá o cancelará su viaje? Conocer sus opciones de antemano puede reducir el estrés si una tormenta le deja tirado.

James Belanger, vicepresidente de meteorología de Weather Company, recomienda consultar las previsiones con frecuencia mientras se planifica el viaje.

The Weather Channel ofrece un pronóstico semanal de Acción de Gracias en el que se destacan los principales aeropuertos y carreteras que podrían verse afectados por el mal tiempo -incluida la nieve, el hielo y la lluvia-, junto con una herramienta en línea gratuita que muestra cómo podría afectar el tiempo a su ruta de viaje.

El martes, el día de mayor actividad de la FAA con más de 52,000 vuelos programados, los meteorólogos afirman que la lluvia podría causar problemas en el noroeste del Pacífico y en gran parte del este de EE.UU. Los aeropuertos de Atlanta, Chicago, Nueva York, Filadelfia, Seattle y Washington D.C. podrían verse afectados, según Weather Channel.

Qué meter en la maleta (y qué omitir)

Jacobson, cuya investigación contribuyó al diseño de TSA PreCheck, recomienda empezar por deshacer la maleta.

Compruebe todos los bolsillos por si en un viaje anterior se ha olvidado algún objeto restringido por la TSA, como botellas de tamaño normal. Este simple escaneo puede ayudarle a pasar más rápido por el control de seguridad, especialmente cuando los aeropuertos están abarrotados.

Si viaja con regalos, Jacobson sugiere envolverlos en su destino porque los agentes de la TSA pueden tener que abrirlos.

A la hora de decidir qué ropa y calzado meter en la maleta, Belanger recomienda comprobar la temperatura ambiente para hacerse una mejor idea del tiempo que va a hacer, sobre todo si no se está acostumbrado al frío.

Y no olvide que para volar dentro de EE.UU. se requiere una identificación REAL ID, o tendrá que llevar otra forma de identificación aceptada, como el pasaporte o la cartilla militar.

Los usuarios de iPhone también pueden añadir los datos de su pasaporte estadounidense a Apple Wallet, que puede escanearse en los aeropuertos participantes si el viajero no dispone de una identificación REAL ID. Más de una docena de estados ya aceptan algún tipo de identificación móvil en los puntos de control de los aeropuertos, y los viajeros pueden consultar el sitio web de la TSA para obtener más información.

Viaje por carretera listo

Tanto si conducir es tu primera opción como si es tu plan alternativo, Aixa Díaz, portavoz de la AAA, sugiere revisar los neumáticos, la batería y los líquidos del coche, y salir a la carretera con el depósito lleno lo antes posible para evitar el tráfico. El año pasado, la AAA respondió a cerca de 600,000 llamadas de asistencia de emergencia en carretera durante el periodo de viajes de Acción de Gracias para ayudar a los conductores varados por baterías agotadas, neumáticos pinchados y depósitos vacíos.

Según un análisis de Google Maps:

Se espera que el tráfico del miércoles sea un 14% más denso de lo habitual entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., con picos de tráfico de 1:00 a 3:00 p.m.

El Día de Acción de Gracias, las carreteras estarán más transitadas entre el mediodía y las 3:00 p.m.

A la hora de volver a casa, evita conducir entre mediodía y las 3:00 p.m. del sábado y el domingo, cuando el tráfico es más denso.

El mejor pasajero

“...es un pasajero informado”, le gusta decir a Jacobson.

Descárgate la aplicación de tu aerolínea para conocer el estado de tu vuelo y consúltala regularmente a medida que se acerque la fecha de tu viaje. De ese modo, si tu vuelo se cancela el día anterior, podrás buscar alternativas rápidamente.

En coche o en avión, sal antes de lo que creas necesario. Saber que no tendrás que llegar corriendo a tu destino te ayudará a calmar los nervios, ya sea por la ansiedad que te produce el cierre o porque viajas con niños pequeños o con alguien que necesita ayuda para desplazarse.

