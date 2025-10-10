Opinión
10 de octubre de 2025
89°aguaceros
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Qué se sabe de la explosión en una planta de explosivos en Tennessee que cobró vidas?

Las autoridades advierten a los residentes que se mantengan alejados de la zona

10 de octubre de 2025 - 1:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Explosión en fábrica de explosivos en Tennessee deja escombros y vehículos destruidos.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una búsqueda está en marcha después de que una poderosa explosión arrasara una planta de fabricación de explosivos en la zona rural de Tennessee el viernes.

RELACIONADAS

La explosión envió columnas de humo al aire y sacudió casas a kilómetros de distancia.

Esto es lo que se sabe mientras los socorristas buscan entre los escombros a personas desaparecidas e intentan determinar qué causó la explosión.

Búsqueda en curso

Hay víctimas y heridos relacionados con la explosión, pero la Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee no está compartiendo ningún número porque el Departamento de Salud no los ha confirmado, dijo la portavoz Kristin Coulter por teléfono.

El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, dijo en una conferencia de prensa que había “varias personas desaparecidas en este momento”.

“Estamos tratando de ser conscientes de las familias y de esa situación”, dijo Davis.

Actualmente se desconoce cuántas personas había dentro del edificio en el momento de la explosión.

La fuerza de la explosión fue sentida por los residentes de Lobelville, que está a 20 minutos en coche, y causó que las casas temblaran.

“Pensé que la casa se había derrumbado conmigo dentro”, dijo Gentry Stover a The Associated Press por teléfono. “Vivo muy cerca de Accurate y me di cuenta unos 30 segundos después de despertarme de que tenía que haber sido eso”.

Planta de fabricación especializada en explosivos

No está claro qué causó la explosión.

Los registros públicos muestran que la compañía vendió numerosos tipos de armas al ejército de Estados Unidos, incluyendo dinamita, minas terrestres y pólvora explosiva para proyectiles de gran calibre.

La planta de fabricación se encuentra en 526 hectáreas en Bucksnort, Tennessee, una comunidad rural no incorporada aproximadamente a 96.56 kilómetros al suroeste de Nashville. Hay ocho edificios en la planta que fabrican, almacenan e investigan explosivos para los mercados “militar, aeroespacial y de demolición comercial”.

Accurate Energetic Systems vende productos explosivos para una amplia variedad de propósitos, que van desde la demolición estructural hasta las operaciones de violación estratégica, según el sitio web. Algunos de los productos listados para la venta están diseñados por el Departamento de Defensa y aprobados para su uso por unidades militares extranjeras, fuerzas policiales y clientes comerciales.

La compañía también utiliza el extenso campus para probar explosivos, según su sitio web, midiendo la velocidad de las explosiones, así como su impacto en las áreas circundantes bajo diferentes condiciones ambientales. El sitio web dice que las instalaciones pueden acomodar de forma segura explosivos con hasta 15.87 kg de “peso neto de explosivo”, y realiza pruebas diarias.

Breaking NewsExplosiónTennesseeEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
