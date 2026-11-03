¿Quién era el piloto del jet privado estrellado en Florida? Así era su vida más allá de la tragedia

El piloto del jet privado que se estrelló en Florida, en el accidente en el que fallecieron las nueve personas que viajaban a bordo, era un aviador con amplia experiencia, esposo y padre, procedente de las afueras de Filadelfia, según un compañero de trabajo que organizó una recaudación de fondos en línea para su familia y según las publicaciones en redes sociales de personas que lo conocían.

Jeff Gregory, de 55 años, era uno de los dos tripulantes que se encontraban en la cabina del Learjet 60, que se dirigía a las Bahamas, cuando la aeronave se topó con mal tiempo y se estrelló contra el suelo el domingo por la tarde en Greenacres, a unas siete millas al suroeste de West Palm Beach.

Mientras el avión caía en picado, se oía la voz de un hombre recitando el Padrenuestro de fondo en las últimas comunicaciones por radio del copiloto con el control de tráfico aéreo. Sus amigos están convencidos de que era Gregory, un cristiano devoto.

1 / 10 | En imágenes: las secuelas del accidente aéreo que dejó nueve muertos en Florida. Captura de un video que muestra la bola de fuego provocada por el accidente de un avión privado en Palm Beach, Florida. - EFE 1 / 10 En imágenes: las secuelas del accidente aéreo que dejó nueve muertos en Florida Captura de un video que muestra la bola de fuego provocada por el accidente de un avión privado en Palm Beach, Florida. EFE Compartir

Un investigador federal afirmó el lunes que es probable que algunas partes del avión comenzaran a desprenderse antes de que este se estrellara contra el suelo. La copiloto de Gregory, Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, comunicó a los controladores aéreos que se estaba acumulando hielo en el avión y que unas fuertes turbulencias lo habían hecho oscilar más de 700 pies hacia arriba y hacia abajo.

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“¡Nos vamos a morir!“, gritó antes de que el avión se estrellara contra el suelo y estallara en una bola de fuego.

Thomas Noetzel, director de operaciones de la empresa que operaba el vuelo, Upper Jets, organizó una recaudación de fondos en línea para ayudar a la esposa y a los hijos de Gregory.

“Gregory era un amigo íntimo y personal, y ‘conocerlo me ha convertido en una persona mejor’”, escribió Noetzel en la página web de recaudación de fondos GoFundMe.

“Jeff era un hombre dedicado, concienzudo y profundamente creyente, que sentía una auténtica pasión por volar y un gran amor por el Señor”, publicó en Facebook Walter, el padre de Noetzel. “Puede que su viaje en la Tierra haya llegado a su fin, pero me gusta pensar que ahora está volando entre los ángeles, elevándose en paz en presencia de nuestro Señor”.

¿Qué ocurrió justo antes del impacto? “¡Nos vamos a estrellar!”: captan momento de la tragedia en Florida El video y el desesperado mensaje del piloto de la avioneta antes de estrellarse en el condado de Palm Beach

Según los registros de la Administración Federal de Aviación, Gregory poseía las licencias de piloto de transporte aéreo y de instructor de vuelo. Vivía en Gilbertsville, a unas 35 millas al noroeste de Filadelfia, y había trabajado anteriormente para una empresa de vuelos chárter con sede en Allentown, Pensilvania.

“Nos entristece profundamente saber que el capitán Jeff Gregory se encontraba entre las personas que perdieron la vida”, declaró April Honnen, directora de ventas de vuelos chárter de East Coast Jets, Inc., donde él trabajó en 2016 y 2017. “Nuestras oraciones están con la familia de Jeff, con su compañero de tripulación, con los pasajeros y con todas las personas afectadas por esta desgarradora tragedia”.

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El Learjet se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que formó un cráter antes de estallar en llamas. El impacto esparció fragmentos del avión por una amplia zona.

Las imágenes del momento justo antes de que la aeronave se estrellara parecen indicar que el estabilizador horizontal ya no se encuentra en la cola del avión.

Las nueve personas que viajaban a bordo del avión, que volaba de Austin, Texas, a las Bahamas, fallecieron. Entre las víctimas se encontraban el empresario tecnológico Adam Robinson, su esposa Helen Sharp, y sus dos hijos pequeños, según informaron sus familiares.

Unos 600 vecinos de la zona siguen desplazados, pero solo se ha registrado un herido en el lugar de los hechos.

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