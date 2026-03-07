Reporte de inteligencia de Estados Unidos considera “improbable” un cambio de régimen en Irán

Un reporte del Consejo Nacional de Inteligencia (NIC, en inglés) de Estados Unidos considera “improbable” un cambio de régimen en Irán pese a la guerra, lo que contrasta con objetivos declarados por el presidente Donald Trump, según informó este sábado el Washington Post.

Los hallazgos del informe, que tres funcionarios anónimos compartieron con el diario estadounidense, cuestionan la posibilidad de que los ataques en Irán derroquen al liderazgo militar y al clero del país persa a pesar de la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

El documento, completado una semana antes del comienzo de los ataques de Washington e Israel el 28 de febrero, concluyó que las élites iraníes tenían ya protocolos para responder ante el eventual deceso de su líder.

Los agentes de inteligencia estadounidenses también determinaron que era “improbable” que la oposición tomase el poder, según los funcionarios citados por el medio.

PUBLICIDAD

La evaluación del NIC contrasta con lo expresado por Trump, quien el viernes avisó que solo aceptaría “la rendición incondicional” del régimen en Irán para terminar la guerra.

El mandatario afirmó este sábado que Irán “se ha rendido ante sus vecinos”, y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque “muy duro” contra la República Islámica.

“Debido a la mala conducta de Irán, estamos considerando, para su destrucción total y muerte segura, zonas y grupos de personas que hasta ahora no habíamos considerado como objetivos”, advirtió en TruthSocial.

Pero, en respuesta a otro mensaje anterior de Trump, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, aclaró en un video que “la idea de que Irán se rendirá incondicionalmente es un sueño que ellos”.

La primera semana de agresiones de Estados Unidos ha resultado en más de 3,000 objetivos atacados en Irán y más de 43 embarcaciones destruidas o dañadas, según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), encargado de las operaciones en Oriente Medio, el viernes.