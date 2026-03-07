Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Recibirá un golpe muy duro”: Donald Trump afirma que Irán se ha rendido y promete un ataque

Hizo esta expresión luego que el presidente iraní dijera que ha decidido poner fin a los ataques contra países vecinos

7 de marzo de 2026 - 11:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Donald Trump (Evan Vucci)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Irán “se ha rendido ante sus vecinos” y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque “muy duro” contra la República Islámica.

RELACIONADAS

Trump hizo esta afirmación a través de Truth Social después de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmara que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.

“Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, prometiendo no dispararles más”, escribió el republicano.

Trump atribuyó esta supuesta rendición al “implacable ataque de Estados Unidos e Israel”, países que lanzaron una ofensiva el pasado sábado contra la República Islámica en la que murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

El líder estadounidense calificó a Irán como “el perdedor de Oriente Medio” y anunció que “hoy recibirá un golpe muy duro”.

“Debido a la mala conducta de Irán, estamos considerando, para su destrucción total y muerte segura, zonas y grupos de personas que hasta ahora no habíamos considerado como objetivos”, advirtió.

Pezeshkian, quien forma parte del Consejo de Liderazgo, formado tras la muerte de Alí Jameneí, pidió disculpas a los países vecinos por las ofensivas iraníes lanzadas tras los ataques estadounidenses e israelíes, al mismo tiempo que les llamó a que “no se conviertan en instrumentos del imperialismo”.

“El Consejo de Liderazgo decidió ayer poner fin a los ataques contra países vecinos, a menos que Irán sea atacado desde esos territorios”, aseguró en un mensaje grabado y emitido por la televisión estatal.

En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab. Rescatistas y residentes buscan entre los escombros tras el ataque, que se estima dejó unos 165 muertos, en su mayoría niñas.Atacar escuelas sería una clara violación de las leyes internacionales que rigen los conflictos armados, afirmó Elise Baker, abogada del Atlantic Council, un "think tank" sin ánimo de lucro con sede en Washington.
1 / 14 | Terribles imágenes: así quedó la escuela primaria de niñas bombardeada en Teherán . En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab. - The Associated Press
Tags
Breaking NewsEstados UnidosDonald TrumpIrán
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 7 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: