“Un sueño que deberían llevarse a la tumba”: presidente de Irán rechaza rendirse ante Estados Unidos

El presidente de Irán dijo el sábado que la exigencia de Estados Unidos de una rendición incondicional de la República Islámica es un “sueño que deberían llevarse a la tumba”.

Masoud Pezeshkian hizo la declaración en un discurso pregrabado que se emitió en la televisora estatal.

El mandatario se disculpó además por los ataques de Teherán a otros países de la región y apuntó que se detendrían. Pezeshkian sugirió que se debían a una falta de comunicación en sus filas, y culpó a la muerte del líder supremo del país y de otros altos cargos de lo que parecía una pérdida de mando y control sobre las fuerzas armadas en los últimos días.

Los comentarios se produjeron mientras intensos ataques iraníes tenían como objetivo los estados árabes del golfo Pérsico a primera hora del sábado, mientras Israel y Estados Unidos seguían adelante con su campaña aérea contra la República Islámica.

Falta de comunicación en la jerarquía iraní

En su declaración, Pezeshkian apuntó que el consejo de liderazgo iraní —formado por tres personas— había estado en contacto con las fuerzas armadas sobre los ataques.

En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab.

“Debo pedir disculpas en mi nombre a los países vecinos que fueron atacados por Irán”, afirmó el presidente. “A partir de ahora, no deben atacar a los países vecinos ni dispararles misiles, a menos que seamos atacados por esos países. Creo que debemos resolver esto a través de la diplomacia”.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, que ha estado en primera línea en la guerra, solo responde ante el líder supremo del país. Un ataque aéreo israelí mató al último, el ayatolá Ali Jamenei, de 86 años, al inicio del conflicto el 28 de febrero.

Estados Undiso dice que se avecina un bombardeo más intenso

No se vislumbra el final de los combates. El gobierno de Estados Unidos aprobó una nueva venta de armas a Israel por $151 millones después de que su presidente, Donald Trump, afirmó que no negociaría con Irán sin su “rendición incondicional” y de que funcionarios estadounidenses advirtieran sobre una próxima campaña de bombardeos que, según dijeron, sería la más intensa hasta la fecha en un conflicto que dura ya una semana.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, apuntó en una entrevista televisiva el viernes que la “mayor campaña de bombardeos” de la guerra aún estaba por llegar.

El embajador de Irán ante Naciones Unidas declaró que su país “tomará todas las medidas necesarias” para defenderse.

Un video de The Associated Press mostró explosiones y humo en una zona del oeste de Teherán, mientras Israel anunciaba el inicio de una amplia oleada de ataques.

Con torpedo: submarino de Estados Unidos hunde buque de Irán Es el primer ataque con torpedo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial, según el secretario de Guerra.

Estados Unidos e Israel han golpeado a la República Islámica con ataques dirigidos contra sus capacidades militares, su liderazgo y su programa nuclear. Los objetivos y plazos declarados para la guerra han cambiado repetidamente, ya que Washington ha sugerido en ocasiones que busca derrocar al gobierno teocrático iraní o impulsar un nuevo liderazgo desde dentro.

El conflicto se ha cobrado la vida de al menos 1,230 personas en Irán, más de 200 en Líbano y alrededor de una docena en Israel, según funcionarios de esos países. Además, seis soldados estadounidenses han muerto.

Irán ataca a estados del golfo mientras se amplía el conflicto

Como señal de la expansión del conflicto, las sirenas sonaron en Bahrein el sábado temprano mientras Irán dirigía sus ataques al reino insular. Y Arabia Saudí dijo que destruyó drones que se dirigían a su vasto yacimiento petrolero de Shaybah y derribó un misil balístico lanzado hacia la Base Aérea Príncipe Sultán, que alberga fuerzas estadounidenses.

En Dubái se escucharon varias explosiones el sábado por la mañana y el gobierno dijo que había activado las defensas antiaéreas. Los pasajeros que esperaban la salida de sus vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái, el más transitado del mundo para viajes internacionales, fueron conducidos a túneles del tren en el enorme aeródromo después de la alerta.

Al menos seis militares estadounidenses murieron en acción durante los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante la mañana, la aerolínea de larga distancia Emirates anunció que “todos los vuelos hacia y desde Dubái han sido suspendidos hasta nuevo aviso”.

La decisión se anuló poco después y Emirates dijo que reanudaría sus operaciones. La noticia provocó vítores en el Aeropuerto Internacional de Dubái, donde los pasajeros se habían refugiado tras escuchar un fuerte estruendo sobre sus cabezas. Las autoridades no explicaron si hubo una interceptación o si se produjeron daños en el aeropuerto, que es el más transitado del mundo para viajes internacionales.

Buque de la Armada de Irán, atracado en India

El ministro de Exteriores de India anunció el sábado que un buque naval iraní atracó en el país.

Subrahmanyam Jaishankar indicó que el IRIS Lavan estaba amarrado en la ciudad sureña de Kochi después de que India le diese permiso para hacerlo cuando el buque reportó que estaba “teniendo problemas” el 1 de marzo. Citando “fuentes gubernamentales” no identificadas, la agencia noticiosa Press Trust of India había informado de la presencia de la embarcación en Kochi desde el 4 de marzo.

“Creo que era lo más humano”, dijo Jaishankar.

Un submarino de Estados Unidos hundió el buque de guerra iraní IRIS Dena frente a la costa de Sri Lanka el miércoles. Otro barco de la Armada iraní, el IRIS Bushehr, solicitó ayuda a Sri Lanka y más de 200 marinos estaban siendo llevados a tierra.

Las embarcaciones habían participado previamente en ejercicios navales organizados por India, pero Jaishankar dijo que quedaron “atrapados en el lado equivocado de los acontecimientos” una vez que comenzó la guerra.

El Departamento de Estado estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio debido a "graves riesgos" para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por EE.UU. e Israel.

Qatar advierte que la guerra puede “hundir las economías”

El ministro de Energía de Qatar, Saad al-Kaabi, advirtió en una entrevista con el Financial Times que la guerra podría “hundir las economías del mundo”, y pronosticó un cierre generalizado de las exportaciones energéticas del golfo que podría hacer que el petróleo alcanzara los 150 dólares por barril.

El precio del barril de crudo de referencia en Estados Unidos superó los 90 dólares el viernes por primera vez en más de dos años.

Escribiendo para Al Jazeera, una cadena de noticias satelital panárabe financiada por Qatar, un analista regional advirtió que Irán estaba cometiendo “un error de cálculo estratégico de proporciones históricas”. Al Jazeera ha sido utilizada en el pasado para señalar las opiniones de Doha sobre asuntos regionales.

“Al extender el conflicto al golfo, Teherán está haciendo precisamente lo que Israel no pudo hacer solo: desviar la guerra del eje israelí-iraní y transformarla en una confrontación entre Irán y sus vecinos árabes”, escribió Sultan al-Khulaifi, investigador principal en el Center for Conflict and Humanitarian Studies.

Arabia Saudí y Pakistán discuten cómo frenar los ataques iraníes

El sábado, el ministro de Defensa saudí y el jefe del ejército de Pakistán se reunieron para discutir formas de detener los ataques lanzados por Irán, reportó la agencia noticiosa estatal Saudi Press Agency.

El príncipe saudí Khalid bin Salman, hijo del rey Salman, abordó los ataques de Teherán con el mariscal de campo Asim Munir en un encuentro en Riad. Arabia Saudí y Pakistán, que cuenta con armas nucleares, han firmado un pacto de defensa mutua que define cualquier ataque contra cualquiera de las dos naciones como un ataque contra ambas.

En las primeras horas del sábado, la llegada de misiles desde Irán hizo que la población se dirigiera a refugios antiaéreos en todo Israel y se escucharon fuertes estruendos en Jerusalén. Los servicios de emergencias israelíes no informaron sobre víctimas.

Reportan enfrentamientos con tropas israelíes en este de Líbano

El grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, dijo que sus combatientes se enfrentaron con una fuerza israelí que desembarcó a última hora del viernes en las montañas del este de Líbano.

El Ministerio de Salud libanés reportó el sábado que al menos 16 personas murieron en ataques israelíes posteriores y otras 35 resultaron heridas.

Israel no reconoció los choques y su ejército no respondió a solicitudes de comentarios.

Israel ha llevado a cabo oleadas de ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, donde Hezbollah tiene una gran presencia, pero donde viven también cientos de miles de civiles.

