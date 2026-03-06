Azerbaiyán retirará a su personal diplomático de Irán tras ataque con drones en Najicheván

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha decidido retirar a todo el personal diplomático de la vecina Irán tras el ataque con drones contra la autonomía azerbaiyana de Najicheván, anunciaron este viernes las autoridades del país caucásico.

“Esto afectará tanto a la Embajada en Teherán como al consulado general en Tebriz”, dijo Jeyhun Bayrámov, ministro de Exteriores azerbaiyano, en rueda de prensa.

Bayrámov insistió en que se trata de “una retirada total del personal diplomático” de un país donde viven millones de azerbaiyanos étnicos.

Aliyev tomó esa decisión por motivos de seguridad, explicó el ministro, cuya cartera presentó una nota de protesta ante Irán.

El jefe de la diplomacia azerbaiyana, quien habló la víspera por teléfono con su colega iraní, Abás Araqchí, aseguró que Teherán prometió “investigar en profundidad” el ataque en Najicheván, del que Bakú acusa a Teherán.

“Esperamos tener pronto resultados de esta investigación”, señaló.

Aliyev calificó el jueves de “acto terrorista” el ataque con drones y anunció que las Fuerzas Armadas del país habían sido puestas en alerta.

“Las personas deshonestas que cometieron ese acto terrorista lo lamentarán. Qué no pongan a prueba nuestra fuerza”, advirtió.

Recordó que Bakú presentó previamente sus condolencias por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jameneí, y acusó al país persa de “ingratitud”.

El Ejército iraní negó desde el primer momento haber atacado con drones el aeropuerto del enclave azerbayano de Najicheván, así como una escuela, después de que así lo denunciase el Gobierno de Azerbaiyán.

“La República Islámica de Irán, al tiempo que respeta la soberanía de todos los países, especialmente los musulmanes y vecinos, niega que sus Fuerzas Armadas hayan lanzado ningún dron hacia la República de Azerbaiyán”, afirmó el Estado Mayor en un comunicado.