Republicanos ansían que Donald Trump amplíe el uso de militares en suelo estadounidense

Washington - Las tropas de la Guardia Nacional patrullando las calles de las ciudades de Estados Unidos. Armas de guerra desplegadas contra bandas internacionales sospechosas de tráfico de drogas. Bases y recursos militares redirigidos a operaciones masivas de control de inmigración.

El presidente Donald Trump está implementando rápidamente su visión de los militares como una herramienta todopoderosa para sus objetivos políticos. Es un terreno que los presidentes casi nunca han cruzado fuera de tiempos de guerra, y los expertos dicen que está rehaciendo el papel del ejército más poderoso del mundo y su relación con el público estadounidense.

Sin embargo, a medida que Trump ha intensificado drásticamente su uso de la fuerza militar, sus compañeros republicanos en el Congreso, donde se supone que debe originarse la autorización para tales acciones, han hecho poco más que animarle. Eso le está dando al presidente una importante libertad de acción al plantear planes para enviar tropas a Chicago, Baltimore y Nueva Orleans.

“Si yo fuera uno de esos alcaldes, me alegraría tener la ayuda”, dijo el senador Roger Wicker, republicano por Mississippi, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, hablando desde un edificio del Capitolio donde las tropas de la Guardia Nacional patrullaban la ciudad circundante. “Creo que los demócratas de las grandes ciudades realmente están cometiendo un error. Creo que están siendo insensibles”.

Los legisladores de Luisiana, un estado rojo que rodea a la políticamente azul Nueva Orleans, dijeron que era una gran idea que las tropas de la Guardia Nacional fueran allí a continuación.

“Nueva Orleans, como la mayoría de las ciudades dirigidas por demócratas, tiene una alta tasa de criminalidad, por lo que sería útil”, dijo a The Associated Press el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana.

El senador John Kennedy, republicano por Luisiana, estuvo de acuerdo: “Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Estoy encantado de traer a la Guardia Nacional”.

En los últimos años, los republicanos han encontrado el éxito político centrándose en el tema de la delincuencia. La gran mayoría de los estadounidenses, el 81%, considera que la delincuencia es un “problema importante” en las grandes ciudades, según una encuesta reciente del Centro AP-NORC de Investigación de Asuntos Públicos. Eso incluye a casi todos los republicanos, aproximadamente a tres cuartas partes de los independientes y a casi 7 de cada 10 demócratas.

Sin embargo, las estadísticas muestran que la delincuencia general ha disminuido en todo el país, y algunas ciudades informan de mínimos de 30 años.

En el pasado, el uso de tropas de la Guardia Nacional en suelo estadounidense se reservaba para circunstancias extraordinarias, como desastres naturales o cuando los funcionarios locales se veían desbordados por disturbios civiles o desórdenes. Rara vez los presidentes han utilizado las tropas con fines de aplicación de la ley.

Entre los ejemplos notables se encuentran la huelga de Pullman de 1894 en Chicago, durante la era de los derechos civiles para hacer cumplir la desegregación en el Sur, y en 1992 durante los disturbios mortales después de que los agentes de policía golpearan brutalmente al automovilista Rodney King y fueran absueltos de los cargos estatales.

Los expertos dicen que la misión contra el crimen de Trump destaca porque no está respondiendo a una crisis particular. En cambio, Trump está utilizando el ejército para implementar sus políticas internas, ya sea utilizando aviones militares para vuelos de deportación, reforzando el ejército en la frontera entre Estados Unidos y México u ordenando que las tropas de la Guardia Nacional estén preparadas para tareas de aplicación de la ley.

Así las autoridades federales llevan a cabo las deportaciones de inmigrantes. Agentes del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza escoltan a personas indocumentadas a bordo de un avión en el Aeropuerto Internacional de Tucson en Arizona.

“Todas estas cosas indican una administración que está haciendo un esfuerzo amplio y concertado para insertar al ejército en la aplicación de la ley civil de una manera y a una escala que no tiene precedentes en la historia estadounidense”, dijo Joseph Nunn, abogado del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center.

Trump dice que tiene el “derecho” de enviar tropas de la Guardia Nacional a las ciudades, incluso por encima de las objeciones de los gobernadores estatales.

“Soy el presidente de Estados Unidos. Si creo que nuestro país está en peligro, y lo está en estas ciudades, puedo hacerlo”, dijo la semana pasada.

El Congreso, en virtud de sus deberes constitucionales, ha establecido leyes que rigen cuándo y cómo se puede desplegar la Guardia Nacional en el país. Pero a medida que Trump ha superado los límites de esas leyes, el Congreso controlado por los republicanos se ha mantenido al margen. En cambio, se ha dejado a los tribunales la tarea de poner límites al enfoque maximalista de Trump a la presidencia.

Un juez federal dictaminó la semana pasada que la administración de Trump violó “intencionadamente” la Ley Posse Comitatus, una ley federal de casi 150 años de antigüedad que limita el papel del ejército de Estados Unidos en la aplicación de la ley nacional, cuando envió tropas de la Guardia Nacional a la zona de Los Ángeles a principios de junio tras días de protestas por las redadas de inmigración.

El juez de distrito de Estados Unidos Charles Breyer en San Francisco señaló que Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth han declarado que tienen la intención de desplegar tropas de la Guardia Nacional en otras ciudades de todo el país, lo que suscita la preocupación de que estén “creando una fuerza policial nacional con el Presidente como su jefe”.

Gas lacrimógeno, balas de goma y fuego: las imágenes de las protestas contra las redadas migratorias en Los Ángeles. Manifestantes saltan una valla para evitar ser acorralados por la policía durante las protestas contra las redadas migratorias del gobierno de Trump en Los Ángeles.

Ese tipo de uso de la Guardia Nacional era justo lo que los redactores de la Constitución estaban tratando de evitar, dijo Andrew Wiest, cofundador del Centro para el Estudio de la Guardia Nacional en la Universidad del Sur de Mississippi.

La joven nación acababa de soportar una guerra de independencia que fue provocada por un ejército británico que actuaba como fuerza policial en la colonia, y sus primeros líderes se mostraron reacios a dar al presidente demasiado control sobre el ejército que comenzó como milicias estatales. Desde entonces, los presidentes han ejercido cada vez más poder sobre las tropas que comenzaron como milicias estatales.