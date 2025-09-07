Opinión
7 de septiembre de 2025
78°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump amenaza a Chicago con imponer fuerza apocalíptica

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, llamó dijo que el presidente era un “aspirante a dictador”

7 de septiembre de 2025 - 10:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente no ofreció detalles más allá de la etiqueta “Chipocalypse Now”, un juego de palabras con el título del distópico filme de 1979 dirigido por Francis Ford Coppola, el cual fue ambientado en la Guerra de Vietnam y en el que un personaje dice: “Me encanta el olor del napalm por la mañana”. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente Donald Trump intensificó el sábado sus promesas de desplegar soldados de la Guardia Nacional y agentes de inmigración en Chicago cuando publicó una imagen de parodia de la película “Apocalypse Now” en la que se podía ver una bola de fuego mientras helicópteros sobrevuelan la ciudad.

RELACIONADAS

“‘Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana’”, publicó Trump en su plataforma de redes sociales, Truth Social. “Chicago está a punto de descubrir por qué se llama el Departamento de Guerra”.

El presidente no ofreció detalles más allá de la etiqueta “Chipocalypse Now”, un juego de palabras con el título del distópico filme de 1979 dirigido por , el cual fue ambientado en la Guerra de Vietnam y en el que un personaje dice: “Me encanta el olor del napalm por la mañana”.

En respuesta a la publicación, el gobernador de Illinois, el demócrata JB Pritzke, calificó a Trump como un “aspirante a dictador”.

Trump firmó el viernes una orden ejecutiva con el objetivo de renombrar al Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, después hacer una campaña durante varios meses para ser considerado para el premio Nobel de la Paz. El cambio de nombre requiere de la aprobación del Congreso.

La ilustración en la publicación de Trump lo muestra con el paisaje de Chicago en el fondo y usando un sombrero similar al del teniente coronel Kilgore, el personaje amante de la guerra y amoral que interpretó Robert Duvall en la cinta.

Publicación en la cuenta del presidente Donald Trump en la red Truth Social haciendo referencia a la película de 1979 del director Francis Ford Coppola, Apocalypse Now!
Publicación en la cuenta del presidente Donald Trump en la red Truth Social haciendo referencia a la película de 1979 del director Francis Ford Coppola, Apocalypse Now! (Donald Trump/Truth Social)

La publicación de Trump es parte de una serie de amenazas por agregar a Chicago a la lista de otras ciudades con gobiernos demócratas que podrían ser el próximo objetivo de una intervención federal en materia de seguridad. La Casa Blanca se dispone a intensificar las restricciones migratorias en Chicago —tal como lo hizo en Los Ángeles— y desplegar a soldados de la Guardia Nacional.

Además de enviar soldados a Los Ángeles en junio, Trump mantiene un despliegue de fuerzas federales en Washington desde el mes pasado, como parte de una intervención sin precedentes en materia de seguridad en la capital de la nación.

También ha insinuado que Baltimore y Nueva Orleans podrían recibir el mismo tratamiento, y el viernes incluso mencionó la posibilidad de que las autoridades federales se dirijan a Portland, Oregon, para “eliminarlos”, refiriéndose a manifestantes. Podría haber estado describiendo erróneamente un video de manifestaciones en esa ciudad hace algunos años.

Hasta el momento no hay muchos detalles sobre el operativo que Trump promete llevar a cabo en Chicago, aunque enfrenta oposición generalizada. Líderes de la ciudad y el estado han dicho que planean interponer una demanda contra el gobierno federal. Pritzker, un posible candidato presidencial para 2028, también se opone ferozmente a la medida.

“El presidente está amenazando con ir a la guerra contra una ciudad estadounidense”, escribió Pritzker en X sobre una imagen de la publicación de Trump. “Esto no es una broma. Esto no es normal”.

Añadió: “Donald Trump no es un hombre fuerte, es un hombre asustado. Illinois no se dejará intimidar por un aspirante a dictador”.

Trump ha dejado entrever que tiene poderes casi ilimitados en lo referente al despliegue de la Guardia Nacional. A veces incluso ha abordado preguntas sobre si es un dictador.

“La mayoría de la gente está diciendo: ‘Si lo llamas dictador, si detiene el crimen, puede ser lo que quiera’ — Por cierto, no soy un dictador", dijo Trump el mes pasado. Añadió: “No es que no tenga —yo tendría— el derecho de hacer lo que quiera hacer”.

“Soy el presidente de Estados Unidos,” dijo Trump en ese momento. “Si creo que nuestro país está en peligro — y está en peligro en estas ciudades — puedo hacerlo”.

Donald TrumpChicagoIllinoisDepartamento de Defensa de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
