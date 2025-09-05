Donald Trump buscará renombrar el Pentágono como “Departamento de Guerra”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea firmar una orden ejecutiva el viernes para renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, como parte de sus intentos de proyectar una imagen de dureza para el ejército de Estados Unidos.

El mandatario no puede cambiar formalmente el nombre sin la aprobación del Congreso. Mientras tanto, Trump autorizará al Pentágono a usar “títulos secundarios” para que el departamento pueda utilizar su nombre original.

Los planes fueron revelados por un funcionario de la Casa Blanca, quien solicitó anonimato antes del anuncio público, y detallados en una hoja informativa de la Casa Blanca.

El Departamento de Guerra fue creado en 1789, el mismo año en que la Constitución de Estados Unidos entró en vigor. Fue renombrado por ley en 1947, dos años después del final de la Segunda Guerra Mundial.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, publicó “Departamento de Guerra” en redes sociales después de que la orden ejecutiva fuera reportada en primera instancia por Fox News.

PUBLICIDAD

1 / 9 | Desde el billete de $100 hasta el monte Rushmore: así republicanos buscan honrar a Donald Trump. Este año, legisladores republicanos han patrocinado una serie de proyectos de ley que buscan honrar a Donald Trump. - Mark Schiefelbein 1 / 9 Desde el billete de $100 hasta el monte Rushmore: así republicanos buscan honrar a Donald Trump Este año, legisladores republicanos han patrocinado una serie de proyectos de ley que buscan honrar a Donald Trump. Mark Schiefelbein Compartir

Trump y Hegseth han hablado durante mucho tiempo sobre cambiar el nombre, e incluso Hegseth creó una encuesta en redes sociales sobre el tema en marzo.

Desde entonces, ha insinuado en múltiples eventos públicos que su título como secretario de Defensa puede no ser permanente. El jueves le dijo a un auditorio lleno de soldados en Fort Benning, Georgia, que “puede que sea un título ligeramente diferente mañana”.

En agosto, Trump dijo a los periodistas que “a todos les gusta que tuvimos una increíble trayectoria de victorias cuando era el Departamento de Guerra. Luego lo cambiamos al Departamento de Defensa”.

Cuando se le comentó que hacer el cambio de nombre requeriría un acto del Congreso, Trump dijo a los periodistas que “simplemente lo vamos a hacer”.

“Estoy seguro de que el Congreso estará de acuerdo si necesitamos eso”, añadió.

La medida forma parte de una larga lista de cambios culturales que Hegseth ha realizado en el Pentágono desde que asumió el cargo a principios de año.

Al inicio de su mandato, Hegseth se esforzó por eliminar lo que veía como los impactos de la “cultura woke” en el ejército, no sólo deshaciéndose de los programas de diversidad del departamento, sino también eliminando material considerado divisivo de bibliotecas y sitios web.

El resultado fue la eliminación y revisión de cientos de libros en las academias militares, y la eliminación de miles de sitios web que honraban las contribuciones de mujeres y grupos minoritarios.

“Creo que el presidente y el secretario han sido muy claros en esto: que cualquiera que diga en el Departamento de Defensa que la diversidad es nuestra fortaleza está, francamente, equivocado”, afirmó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ante periodistas en marzo.

PUBLICIDAD