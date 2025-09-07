Opinión
7 de septiembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Por orden de Trump: desmantelan vigilia de paz que llevaba desde 1981 frente a la Casa Blanca

Justificaron la medida como parte de una iniciativa para “embellecer” la capital del país

7 de septiembre de 2025 - 2:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Así lucía la vigilia por la paz frente a la Casa Blanca. (Jose Luis Magana)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington — Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley retiraron el domingo una vigilia de paz que había permanecido frente a la Casa Blanca durante más de cuatro décadas, después de que el presidente Donald Trump ordenara su desmantelamiento como parte del desalojo de campamentos de personas sin hogar en la capital del país.

RELACIONADAS

Philipos Melaku-Bello, un voluntario que ha estado al frente de la vigilia durante años, dijo a The Associated Press que la Policía del Parque la retiró la madrugada del domingo. Dijo que los funcionarios justificaron la retirada etiquetando erróneamente el monumento como un refugio.

“La diferencia entre un campamento y una vigilia es que un campamento es donde viven las personas sin hogar”, dijo Melaku-Bello. “Como pueden ver, no tengo una cama. Tengo carteles y está cubierto por el derecho de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y la libertad de expresión”.

La Casa Blanca comenzó, a principios de junio de 2025, el proyecto de renovación ordenado por el presidente Donald Trump para pavimentar el jardín de rosas e instalar astas en los jardines norte y sur.Los proyectos forman parte de una serie de toques personales que Trump decidió añadir a la Mansión Ejecutiva desde que inició su segundo mandato, en enero de 2025.Obama, a la derecha, y el entonces vicepresidente Joe Biden disfrutan de una cerveza con el académico de Harvard, Henry Louis Gates, Jr., segundo desde la izquierda, en el Jardín de las Rosas de Casa Blanca.
1 / 12 | Adiós a la rosaleda de la Casa Blanca: proyecto de Donald Trump busca pavimentar el emblemático jardín. La Casa Blanca comenzó, a principios de junio de 2025, el proyecto de renovación ordenado por el presidente Donald Trump para pavimentar el jardín de rosas e instalar astas en los jardines norte y sur. - The Associated Press

La Casa Blanca confirmó la retirada, diciendo a AP en un comunicado que la vigilia era un “peligro para quienes visitan la Casa Blanca y sus alrededores”.

La retirada de la vigilia es la última de una serie de acciones que la administración Trump ha ordenado como parte de su toma de control federal de la policía en la ciudad, que comenzó el mes pasado. La Casa Blanca ha defendido la intervención como necesaria para cumplir con la orden ejecutiva de Trump sobre el “embellecimiento” de Washington D.C.

Melaku-Bello dijo que está en contacto con abogados sobre lo que considera una violación de los derechos civiles. “Están optando por llamar campamento a un lugar que no lo es sólo para encajar en la agenda de Trump de retirar los campamentos”, dijo.

Explosivo instante: así fue el ataque de Estados Unidos contra barco procedente de Venezuela

Explosivo instante: así fue el ataque de Estados Unidos contra barco procedente de Venezuela

Donald Trump informó que el operativo fue contra la pandilla Tren de Aragua en aguas del Caribe.

La vigilia fue iniciada en 1981 por el activista William Thomas para promover el desarme nuclear y el fin de los conflictos mundiales. Se cree que es la protesta contra la guerra continua más larga en la historia de Estados Unidos. Cuando Thomas murió en 2009, otros manifestantes como Melaku-Bello atendieron la pequeña tienda de campaña y la pancarta, que decía “Vive por la bomba, muere por la bomba”, durante todo el día para evitar que fuera desmantelada por las autoridades.

El pequeño pero persistente acto de protesta fue traído a la atención de Trump durante un evento en la Casa Blanca el viernes.

Brian Glenn, un corresponsal de la cadena conservadora Real America’s Voice, le dijo a Trump que la tienda azul era una “aberración” para quienes vienen a la Casa Blanca.

“Justo en frente de la Casa Blanca hay una tienda azul que originalmente se colocó allí para ser una tienda antinuclear para armas nucleares”, dijo Glenn. “Se ha transformado más en algo antiestadounidense, a veces anti-Trump muchas veces”.

Trump, quien dijo que no estaba al tanto de ello, le dijo a su personal: “Quítenlo. Quítenlo hoy, ahora mismo”.

Melaku-Bello dijo que Glenn difundió información errónea cuando le dijo al presidente que la tienda tenía ratas y “podría ser un riesgo para la seguridad nacional” porque la gente podría esconder armas allí.

“No se encontraron armas”, dijo a AP. “Dijo que estaba infestado de ratas. Ni una sola rata salió cuando quitaron los bloques de hormigón”.

Breaking NewsCasa BlancaDonald TrumpProtestas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
