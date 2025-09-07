Por orden de Trump: desmantelan vigilia de paz que llevaba desde 1981 frente a la Casa Blanca

Washington — Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley retiraron el domingo una vigilia de paz que había permanecido frente a la Casa Blanca durante más de cuatro décadas, después de que el presidente Donald Trump ordenara su desmantelamiento como parte del desalojo de campamentos de personas sin hogar en la capital del país.

Philipos Melaku-Bello, un voluntario que ha estado al frente de la vigilia durante años, dijo a The Associated Press que la Policía del Parque la retiró la madrugada del domingo. Dijo que los funcionarios justificaron la retirada etiquetando erróneamente el monumento como un refugio.

“La diferencia entre un campamento y una vigilia es que un campamento es donde viven las personas sin hogar”, dijo Melaku-Bello. “Como pueden ver, no tengo una cama. Tengo carteles y está cubierto por el derecho de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y la libertad de expresión”.

La Casa Blanca confirmó la retirada, diciendo a AP en un comunicado que la vigilia era un “peligro para quienes visitan la Casa Blanca y sus alrededores”.

La retirada de la vigilia es la última de una serie de acciones que la administración Trump ha ordenado como parte de su toma de control federal de la policía en la ciudad, que comenzó el mes pasado. La Casa Blanca ha defendido la intervención como necesaria para cumplir con la orden ejecutiva de Trump sobre el “embellecimiento” de Washington D.C.

Melaku-Bello dijo que está en contacto con abogados sobre lo que considera una violación de los derechos civiles. “Están optando por llamar campamento a un lugar que no lo es sólo para encajar en la agenda de Trump de retirar los campamentos”, dijo.

La vigilia fue iniciada en 1981 por el activista William Thomas para promover el desarme nuclear y el fin de los conflictos mundiales. Se cree que es la protesta contra la guerra continua más larga en la historia de Estados Unidos. Cuando Thomas murió en 2009, otros manifestantes como Melaku-Bello atendieron la pequeña tienda de campaña y la pancarta, que decía “Vive por la bomba, muere por la bomba”, durante todo el día para evitar que fuera desmantelada por las autoridades.

El pequeño pero persistente acto de protesta fue traído a la atención de Trump durante un evento en la Casa Blanca el viernes.

Brian Glenn, un corresponsal de la cadena conservadora Real America’s Voice, le dijo a Trump que la tienda azul era una “aberración” para quienes vienen a la Casa Blanca.

“Justo en frente de la Casa Blanca hay una tienda azul que originalmente se colocó allí para ser una tienda antinuclear para armas nucleares”, dijo Glenn. “Se ha transformado más en algo antiestadounidense, a veces anti-Trump muchas veces”.

Trump, quien dijo que no estaba al tanto de ello, le dijo a su personal: “Quítenlo. Quítenlo hoy, ahora mismo”.

Melaku-Bello dijo que Glenn difundió información errónea cuando le dijo al presidente que la tienda tenía ratas y “podría ser un riesgo para la seguridad nacional” porque la gente podría esconder armas allí.