“Nunca se ha visto algo igual”: lo que la frase favorita de Donald Trump dice sobre su presidencia

Washington - Según el presidente Donald Trump, están sucediendo cosas nunca antes vistas con una regularidad asombrosa.

Estados Unidos va a construir un nuevo sistema de defensa antimisiles “como nunca antes se ha visto”. Su uso agresivo de los militares en Washington ha reducido el crimen a “cifras que nunca habíamos visto aquí”.

Y cuando se trata del crecimiento económico bajo su liderazgo, “nunca hemos visto algo igual”.

Es la forma favorita de hipérbole del presidente, ya sea que esté hablando de algo que le gusta o que no le gusta. Nada está mejorando un poco o empeorando un poco, siempre es tan bueno o tan malo que nunca antes se había registrado en los anales de la historia de la humanidad.

La frase, que Trump está usando con cada vez mayor frecuencia, no es solo una firma retórica. También es un reflejo de cómo Trump ve el mundo y aborda la presidencia. Casi todo es blanco y negro, con él mismo como el héroe y sus oponentes políticos como los villanos. Sus éxitos son legendarios a sus ojos, y los problemas del país son crisis urgentes que requieren que consolide el poder y tome medidas drásticas.

“La forma en que habla se traduce en la forma en que gobierna”, dijo Brian Ott, profesor de comunicación en la Universidad Estatal de Missouri que se centra en la retórica política. “Para respuestas extremas, todo exige un contexto extremo”.

Liz Huston, portavoz de la Casa Blanca, dijo que “la repetición es la clave de cualquier buen mensaje y el presidente Trump es el mejor comunicador en la historia de la política estadounidense”.

La grandiosidad de Trump está creciendo junto con su poder. No es una hipérbole decir que Trump está desplegando su frase característica a niveles nunca antes vistos en su carrera política. Y lo está haciendo en un momento en que está menos restringido, por el Congreso, la Corte Suprema, los miembros de su propia administración y su propia vacilación, que en su primer mandato.

Trump ha usado alguna versión de la frase 194 veces este año, según Roll Call Factba.se, una base de datos de comentarios presidenciales. (Y eso sin contar el jueves, cuando Trump dijo que “nunca ha habido nada igual” a los avances tecnológicos durante su mandato, o el viernes, cuando se jactó de las inversiones económicas diciendo que “nadie ha visto números como estos”).

El total no alcanza el uso de la frase por parte de Trump durante sus últimas dos campañas, cuando las declaraciones grandiosas eran típicas de sus mítines políticos, pero supera con creces cualquier año anterior en que estuvo en el cargo.

Solo se registraron 90 ejemplos en 2019, 77 en 2018 y 48 en 2017.

Factba.se utilizó inteligencia artificial y otros métodos para identificar versiones de la frase en grabaciones de los comentarios públicos de Trump. Bill Frischling, quien supervisa la base de datos, dijo que la fraseología de Trump parece ser una especie de tic verbal, ya que rara vez aparece en las publicaciones de redes sociales a lo largo de los años.

Tampoco se incluye la frase en el texto de los discursos preparados desde que Trump asumió el cargo en enero. (La Casa Blanca ha publicado casi dos docenas este período).

La relación de Trump con los hechos no siempre está respaldada con hechos. La relación de Trump con los hechos está bien documentada, desde su libro más vendido “The Art of the Deal” en 1987.

“La gente quiere creer que algo es lo más grande, lo mejor y lo más espectacular”, decía el libro. “Yo lo llamo hipérbole veraz. Es una forma inocente de exageración, y es una forma muy eficaz de promoción”.

Tony Schwartz, el escritor fantasma de Trump, ha dicho que él acuñó la frase “hipérbole veraz”, pero al futuro presidente le encantó.

La rutina se mostró en todo su esplendor el año pasado cuando Trump habló en la Convención Nacional Republicana.

Prometió “llevar a Estados Unidos a nuevas alturas de grandeza como el mundo nunca antes ha visto”, y dijo que la deuda nacional bajará “con cifras que nadie ha visto jamás”.

Luego desató su ira contra los demócratas.

¿Inflación creciente? “Nunca han visto algo igual”. ¿Inmigración ilegal? “Nadie ha visto algo igual”.

(La inflación ha sido más alta antes, particularmente en las décadas de 1970 y 1980, pero los cruces fronterizos estaban estableciendo récords bajo el presidente Joe Biden).

Ahora la frase es un elemento fijo de los eventos de Trump, incluida su reciente reunión con el nuevo presidente polaco. A veces sus afirmaciones son precisas, otras veces no.

Con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, Trump dijo que “están perdiendo soldados a niveles que nadie ha visto desde la Segunda Guerra Mundial”. (De hecho, es el conflicto más mortífero de Europa en ese período de tiempo).

Dijo que “tienen un crimen que está a niveles que nadie ha visto antes en Baltimore”, un pretexto para un posible despliegue de la Guardia Nacional por encima de las objeciones locales. (La ciudad históricamente ha tenido problemas con el crimen, pero la violencia ha estado disminuyendo en los últimos años).

Y Trump dijo que su legislación fiscal ayudaría a la clase media y es la “primera vez que ven algo así”. (Las personas adineradas obtendrán los mayores beneficios, según la Oficina de Presupuesto del Congreso no partidista).

La frase se está extendiendo por toda la administración. Los principales asesores de Trump imitan su lenguaje, como lo hicieron varios durante la reunión de gabinete de tres horas de la semana pasada.

Steve Witkoff, un enviado diplomático, le dijo al presidente que personas de todo el mundo “nunca han visto realmente el mundo cambiar de esta manera” debido a sus negociaciones de paz.

El secretario de Estado, Marco Rubio, elogió el trabajo de Trump en el control de la migración, diciendo que “están obteniendo la cooperación de países que nunca antes habíamos visto”.

A veces, a Trump incluso le gusta poner la frase en boca de otras personas.

En una entrevista del 15 de agosto con Sean Hannity de Fox News, Trump afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin había quedado impresionado con su liderazgo.