Republicanos vuelven a arremeter contra el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional

Washington - Los republicanos están invocando la guerra en Irán y la perspectiva de ataques terroristas de represalia, ya que se preparan para votar el jueves sobre un proyecto de ley de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La Cámara de Representantes ya aprobó un proyecto de ley de gastos del DHS en enero, pero se tambaleó en el Senado porque los demócratas insistieron en introducir cambios en las operaciones de control de la inmigración tras la muerte a tiros del enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti en Minneapolis. Como resultado, la financiación del departamento se suspendió el 14 de febrero.

Los republicanos piden a los demócratas que reconsideren su voto a raíz del conflicto en Irán. Se espera que tanto la Cámara de Representantes como el Senado celebren votaciones al respecto.

“La acción militar en Irán hace aún más urgente y crucial contar con un Departamento de Seguridad Nacional plenamente financiado y dotado de personal en todos sus departamentos”, declaró el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Sin embargo, no parece que la estrategia del Partido Republicano haya cambiado la postura de los legisladores demócratas. Afirmaron que están dispuestos a financiar la mayoría de las agencias del departamento, pero no el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ni el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras.

“Es el mismo proyecto de ley pésimo y podrido que no pone ninguna barrera o restricción al ICE o al CBP después de que agentes federales dispararan a ciudadanos estadounidenses en la calle”, dijo el representante Jim McGovern, demócrata de Massachusetts.

Los trabajadores empiezan a perder parte de sus nóminas

Tras el cierre federal más largo de la historia del país el año pasado, el Congreso ha completado el trabajo sobre 11 de los 12 proyectos de ley de asignaciones de este año. Solo queda pendiente la ley de Seguridad Nacional.

Los republicanos dijeron que el momento no podría ser peor para un cierre de Seguridad Nacional. Mientras que una gran mayoría de los empleados del departamento se consideran esenciales y continúan trabajando, muchos no recibirán un cheque de pago completo esta semana.

Los republicanos dijeron que la perspectiva de un aumento de las ausencias no programadas de los agentes y controladores de la Administración de Seguridad en el Transporte podría provocar tiempos de espera más largos en los aeropuertos del país. Mientras tanto, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras ha cancelado varias evaluaciones para determinar las vulnerabilidades de las infraestructuras críticas. Y se ha cancelado la formación para primeros intervinientes impartida a través de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

“¿No podemos entender que Estados Unidos está asediado, que ahora es probable que sea atacado porque el islam radical está asediado, y que van a devolver el golpe y estamos aquí sentados mirándonos los unos a los otros y sin financiar el DHS?”, dijo el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, durante una audiencia el martes en la que participó la secretaria del DHS, Kristi Noem.

Los demócratas pretenden introducir varios cambios en el departamento, entre ellos prohibir las operaciones de control del ICE en lugares sensibles como escuelas e iglesias, permitir investigaciones independientes sobre presuntas irregularidades, exigir que las órdenes judiciales sean firmadas por jueces antes de que los agentes federales puedan entrar por la fuerza en domicilios privados u otros espacios no públicos sin consentimiento, y exigir que los agentes lleven identificación y se quiten las máscaras.

Los republicanos señalan que el proyecto de ley incluye una disposición bipartidista que destina más recursos a la formación para reducir la tensión y 20 millones de dólares para equipar a los agentes de inmigración con cámaras corporales.

Poco que mostrar de las negociaciones

La Casa Blanca y los demócratas del Congreso no parecen haber avanzado mucho en las últimas semanas en la resolución de sus diferencias, después de haber intercambiado varias ofertas.

“Mira, todavía estamos lejos, pero estamos negociando e intercambiando papeles de un lado a otro”, dijo el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

La senadora por Alabama Katie Britt, presidenta republicana de un panel que supervisa la financiación de la seguridad nacional, dijo que ha estado hablando con los demócratas sobre un posible camino a seguir, pero las perspectivas no están claras.

Ella y otros republicanos citan el tiroteo masivo del pasado fin de semana en Austin como ejemplo del peligroso entorno de amenazas al que se enfrentan los estadounidenses tras el ataque a Irán.

“Creo que es increíblemente irresponsable no financiar la agencia que se supone que nos mantiene seguros aquí en casa”, dijo Britt.

Los demócratas dijeron que están dispuestos a financiar totalmente todas las agencias del departamento, excepto ICE y CBP.

La representante Rosa DeLauro, la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, fue autora de una propuesta para hacer eso, pero fue bloqueada para su consideración. Ella dijo que el liderazgo republicano estaba usando la “guerra sin rumbo, costosa e ilegal de Trump con Irán para forzar a través de más fondos para ICE y Aduanas y Protección Fronteriza sin ninguno de los cambios sustanciales que la gran mayoría de los estadounidenses creen que esas agencias necesitan.”

“Es un esfuerzo cínico que fracasará”, dijo DeLauro.

